El “tirón de orejas” de Kast a los delincuentes: “Entréguense, igual lo vamos a encontrar”

El Presidente José Antonio Kast lanzó este lunes un particular “tirón de orejas” a quienes permanecen prófugos de la justicia: los llamó a entregarse voluntariamente y aseguró que, de lo contrario, su Gobierno igualmente dará con su paradero.

“Si usted está prófugo, entréguese, no nos haga gastar más recursos, igual lo vamos a encontrar”, afirmó el Mandatario en entrevista con ADN Radio, mientras abordaba las medidas impulsadas por su administración para enfrentar al crimen organizado.

Kast sostuvo que el Ejecutivo cuenta con un plan destinado específicamente a localizar a personas que permanecen prófugas y destacó los resultados obtenidos durante sus primeros meses en La Moneda.

“Hemos capturado prófugos que estaban en zonas complejas como en la Macrozona Sur, que por años estuvieron evadiendo la justicia”, señaló.

El Presidente vinculó esos avances con la necesidad de entregar mayores herramientas al Estado para perseguir a quienes eluden la acción de la justicia y enfrentar organizaciones criminales.

Sus declaraciones se produjeron mientras defendía la reforma constitucional de seguridad presentada por el Gobierno, iniciativa que busca incorporar nuevas atribuciones para combatir el crimen organizado y el terrorismo.

En ese contexto, Kast planteó que la discusión no debe limitarse a si finalmente se crea o no un nuevo estado de excepción constitucional, uno de los puntos que ha concentrado el debate en torno al proyecto.