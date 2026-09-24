El excandidato presidencial y líder del Partido de la Gente, Franco Parisi, barrió con la gestión del gobierno en materia de relaciones exteriores. Según Parisi, la adhesión de Chile al Escudo de las Américas, organismo estadounidense que promete seguridad y, de pasada, puede inmiscuirse en asuntos internos nacionales, fue una decisión con problemas “de forma”.

“Yo creo que le hace muy mal favor el presidente Kast al ministro y al embajador en Estados Unidos. De nuevo, Kast no está cuidando a su gente”, aseveró en ADN. “Hay tanta ambigüedad en ese acuerdo que hay que conversarlo”, dijo. De acuerdo a Parisi, una posible intervención de tropas extranjeras en Chile debería ser aprobada por el Congreso y no por una declaración del Presidente.

El excandidato tuvo tiempo para defender a los seis diputados del PDG que se abstuvieron de votar en el proyecto que ampliaba el plazo de detención de extranjeros con orden de expulsión. La iniciativa cayó por falta de quórum, pero Parisi asegura que se debió a la falta de los diputados que viajaron al extranjero junto a Kast.

“No nos eche la culpa a nosotros. El que se llevó a cuatro diputados fue el presidente Kast. Se llevó a cuatro. Le faltó un voto. ¿Se da cuenta que le falta liderazgo?”, lanzó.

En la misma línea, constató que el proyecto carecía de una serie de temas importantes, como determinar el lugar de detención de las personas, qué pasaría con sus hijos y las complicaciones para aplicar esta medida en zonas como el desierto o el altiplano. “Este tema es demasiado serio para estar aprobándolo por partes”, sentenció.

“Hagamos las cosas bien, tomemos los tres meses más, cuatro meses más y nosotros podemos hacerlo y conversar”, cerró.