“Puente Viejo” colapso parcialmente por fuerte sistema frontal en La Araucanía

Durante la madrugada de este viernes se registró el colapso parcial del puente Arturo Alessandri, conocido como “Puente Viejo”, de la comuna de Lautaro, región de La Araucanía. Debido al sistema frontal que causó la crecida del río Cautín, los pilares del puente cedieron durante la noche.

La emergencia se registró cerca de la 1:30 de la madrugada. Durante las últimas horas trabajaron Bomberos, Carabineros y la Dirección de Gestión de Riesgo de Desastre de la Municipalidad de Lautaro, que constataron el colapso del Puente Viejo. Se dispuso un cierre total de los alrededores de la estructura para peatones y vehículos.

“Tenemos en la zona media del puente parte de la losa que ha cedido hacia el interior, quedando deshabilitado en este momento para todo lo que es el tráfico de vehículos y también de peatones”, comunicó Claudio Paredes, director de gestión de riesgo de desastre de la Municipalidad de Lautaro. Además, indicó que lo más probable fue que el colapso se derivó de las lluvias con isoterma alta que se produjeron en la zona de precordillera y cordillera.

El puente permanecerá cerrado hasta que el área de puentes de la Dirección de Vialidad realice una evaluación técnica.

La región se encuentra enfrentando un fuerte sistema frontal que ha causado el desborde de ríos. Senapred ha ordenado la evacuación de distintas locaciones como Santa Elena, Cancura, Cutipay y Arcadia, además de otras. Se llama a estar atentos a las alertas de Senapred y mensajes que lleguen a los celulares en caso de evacuación.