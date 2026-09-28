Arrau emplaza al Congreso tras crimen de carabinero en Lo Espejo: busca acelerar agenda de seguridad

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, emplazó al Congreso a acelerar la tramitación de la agenda legislativa de seguridad tras el asesinato del cabo de Carabineros Cristopher Aguilera, ocurrido durante la tarde de este domingo en la comuna de Lo Espejo. El secretario de Estado anunció una reunión junto al Presidente José Antonio Kast y parlamentarios para destrabar iniciativas pendientes, además de impulsar mayores penas por la utilización de armas ilegales.

El funcionario policial murió luego de recibir un disparo mientras realizaba labores de patrullaje preventivo en Lo Espejo, en medio de un enfrentamiento con otros sujetos. El ataque le provocó graves lesiones que terminaron causándole la muerte.

Desde La Moneda, Arrau condenó el crimen y sostuvo que la respuesta institucional debe involucrar distintas áreas del Estado. “Cuando se asesina a un carabinero, no se asesina solamente a un chileno que decidió servir a nuestro país y perder su vida si fuera necesario, sino que se ataca a todo Chile, a todo el pueblo de Chile, y por eso la respuesta como Estado tiene que ser firme”, afirmó.

El ministro planteó la necesidad de entregar respaldo a las fuerzas de orden y seguridad, tanto mediante recursos presupuestarios como a través del trabajo judicial y legislativo. En ese sentido, llamó a “reforzar el aumento de medios materiales a través del presupuesto, no solamente en medios corporales, sino que también en vehículos y en sistemas de gestión, cosa que estamos haciendo, y también el trabajo judicial a través de los equipos y legislativo también”.

Como parte de las medidas anunciadas, Arrau adelantó que próximamente se realizará una reunión con el Presidente Kast y los presidentes de algunas comisiones de la Cámara de Diputadas y Diputados y del Senado, con el propósito de acelerar la agenda de seguridad presentada por el Ejecutivo hace algunas semanas.

“Serán invitados para poder priorizar la agenda legislativa ligada a seguridad, donde podamos destrabar algunos nudos y de esa manera seguir dando buenas noticias, poder sacar del Congreso prontamente las reglas de uso de la fuerza, donde se incluye el desenfunde preventivo y el uso de fuerza potencialmente letal de personas armadas, por ejemplo”, señaló.

Entre las prioridades mencionadas también se encuentra la denominada ley Nain 2.0, junto con otras iniciativas que actualmente se encuentran en tramitación legislativa. El objetivo, explicó, es que las policías cuenten con herramientas para actuar en situaciones complejas mientras desarrollan sus funciones en barrios, villas y poblaciones.

El secretario de Estado también anunció que el Gobierno acelerará una iniciativa actualmente en estudio, orientada a endurecer las sanciones relacionadas con el uso y circulación de armas ilegales.

La propuesta contempla aumentar las penas para quienes circulen en la vía pública portando armas o municiones, así como para personas en situación migratoria irregular que tengan armas y para quienes posean armamento con números de serie modificados.

Asimismo, busca establecer castigos más elevados para los disparos injustificados que afecten viviendas o vehículos.

En esa línea, Arrau adelantó que se trata de “una ley que estamos trabajando, que esperamos que pueda entrar al Congreso a tramitación y que tenga un apoyo transversal”.

“Hoy día, no las armas legales que tienen las personas para defensa, no, las armas que están en nuestras calles, las armas ilegales, las armas que están en manos de delincuentes, tienen que tener penas muchísimo más altas a las que tienen hoy día, al igual que las municiones y otra serie de detalles que daremos a conocer en su minuto”, sostuvo.

El ministro aseguró que el Ejecutivo insistirá en acelerar los proyectos que considera prioritarios, aunque evitó abrir una controversia política en medio de las repercusiones por el asesinato del funcionario policial.

“Reinsistiremos en proyectos de ley, reinsistiremos en urgencias y le daremos el nivel de urgencia a ciertos proyectos, como algunos de los que he mencionado, que son urgentes. Yo no quiero polemizar en esto en momentos tan difíciles, sino que el llamado es al país a trabajar juntos en diferentes cosas, desde lo legislativo, lo judicial, las gestiones que estamos haciendo desde el punto de vista ejecutivo”, añadió.

Finalmente, Arrau confirmó que tanto él como el Presidente José Antonio Kast asistirán al funeral del cabo Cristopher Aguilera, quien tenía 30 años y dejó un hijo pequeño. Además, desde el Ministerio de Seguridad Pública decretaron duelo nacional durante los días 28, 29 y 30 de septiembre.