62 personas viven en el aeropuerto de Santiago: empresa no tiene atribuciones para retirarlos

Un último catastro indicó que hay 62 personas en situación de calle utilizando el aeropuerto de Santiago para dormir. Entre ellos se encuentran 52 hombres y 10 mujeres, mientras que el 79% son chilenos.

La situación ha causado preocupación entre trabajadores del lugar por episodios de violencia, consumo de drogas y alcohol y robos. Sin embargo, pese a tenerse registro de los incidentes, la empresa concesionaria aseguró que no tiene las atribuciones para solicitar el retiro de las personas del recinto.

“Debido al carácter público del aeropuerto, la concesionaria no tiene la potestad para abordar esta situación, ni solicitar el retiro de estas personas”, explicó el representante del Aeropuerto Nuevo Pudahuel, Manuel Valencia.

El funcionario indicó que si hay una intervención sobre este hecho, entonces debe provenir de organismos públicos y no de la empresa. “Sólo entidades del Estado como Carabineros, o el Ministerio de Desarrollo Social, pueden abordar esta situación desde la seguridad o la protección social”, aseguró Valencia.

Según el catastro, las personas permanecen alrededor de cuatro meses en el lugar, aunque otros llevan años viviendo en el aeropuerto. Las realidades entre ellos son distintas, por lo que la intervención no puede ser igual para todos. Hay casos relacionados con drogadicción, alcoholismo, problemas de salud mental y circunstancias con historias personales.

Uno de los problemas que relató una funcionaria a T13 fue el consumo de alcohol. “Uno entra al baño, saca los basureros y hay cajas de vino y cervezas”, relató. A ello se suman denuncias por fogatas y puntos de encuentro para consumir drogas.

Hasta el momento, sí hay organizaciones trabajando en el recinto para acompañar a las personas que viven en el recinto. Este es el caso de la Corporación Nuestra Casa, que realiza intervenciones considerando los casos individuales de cada sujeto.

Mientras algunos permanecen días, otros lo hacen meses y algunos incluso años. Por otro lado, el fenómeno alarma al sector, ya que, según trabajadores consultados por T13, el número de personas que viven en el aeropuerto sigue aumentando, sobre todo en el último tiempo.