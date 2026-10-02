Gobierno pone fin al programa “Yo elijo mi PC” por Ley de Presupuestos 2027

El proyecto de Ley de Presupuestos 2027 presentado por el Gobierno de José Antonio Kast indica que las Becas de Acceso a Tecnología, Información y Comunicaciones (TIC) de Junaeb no dispondrán de recursos. Es decir, el programa “Yo elijo mi PC” será recortado al no contemplar financiamiento.

De ser aprobado, entonces luego de 17 años, 2027 será la primera vez en casi dos décadas que no se hará entrega de computadores a estudiantes.

“Yo elijo mi PC” es una iniciativa que comenzó en 2009 con el objetivo de reducir la brecha digital entre estudiantes de establecimientos educacionales financiados con recursos públicos. Cada año se hacía entrega de computadores de 15 pulgadas que incluyen software y contenidos educativos con conexión móvil a internet.

Posteriormente, en 2015, se incorporó “Me conecto para aprender” para estudiantes de educación pública. Ambas iniciativas quedaron entonces bajo las Becas TIC.

Por lo tanto, en la nueva propuesta de la Ley de Presupuesto 2027 no se estipula asignación presupuestaria que permita mantener este beneficio. El proyecto debe ser discutido aún en el Congreso, pero de ser aprobado, entonces 2026 habría sido el último año de “Yo elijo mi PC”, donde contó con cerca de $35 mil millones y permitió entregar computadores a alrededor de 96 mil estudiantes.

Sin embargo, el funcionamiento de “Yo elijo mi PC” y las Becas TIC tiene cuestionamientos en su implementación y resultados. Pues en 2024, Contraloría detectó más de 5 mil computadores almacenados que no fueron entregados. Además, la propia Dirección de Presupuestos también ha advertido sobre limitaciones en las evaluaciones de impacto del programa.

Aunque hay antecedentes de evaluación de satisfacción positiva, como la realizada en 2019, donde se registró que un 94% de beneficiarios aún usaba su equipo y un 88% declaraba buscar información en este, lo cierto es que también hay estudios como el realizado en 2020 que no encontró efectos estadísticamente significativos del programa. Por lo que hay reparos y aplausos que rodean la iniciativa.

Sin embargo, con el posible fin del beneficio, las autoridades y beneficiarios anteriores han declarado su molestia sobre la falta de recursos hacia las Becas TIC y que elimina “Yo elijo mi PC”. “Una cosa es mejorar, otra cosa es eliminar. Y esta eliminación de este programa creo que va a afectar a muchas familias”, declaró en ADN Hoy el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego.

Desde los parlamentarios, el diputado e integrante de la Comisión de Educación de la Cámara, Juan Santana (PS), criticó la decisión del Gobierno y lo vinculó a otros recortes hacia Educación.

La iniciativa que comenzó en 2009 con la entonces presidenta Michelle Bachelet se encuentra en vela. Con cuestionamientos del beneficio desde unos y defensores del otro, la exmandataria explicó en aquel momento que “estos computadores no son un regalo del Viejito Pascuero, sino que representan lo que yo he calificado como un acto de justicia, ya que reconocen el mérito y el esfuerzo de los estudiantes”. Algo que ahora queda en manos del Congreso.