Preparación de juicio oral de Cathy Barriga es postergada por amistad de juez con abogados de Lavín

Se aplazó la audiencia de preparación de juicio oral de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, imputada por delitos de corrupción. La sesión se iba a dar este miércoles, pero tuvo que ser reprogramada por la amistad entre los abogados de su marido, Joaquín Lavín, con el juez de la instancia, Juan Carlos Silva.

Debido a la cercanía de los mencionados, los abogados de la Municipalidad de Maipú presentaron recusación amistosa. A ella se sumaron la Fiscalía Oriente y el Consejo de Defensa del Estado (CDE). De hecho, el juez ya se había inhabilitado en la causa en 2024 por esta misma amistad y, en esta ocasión, decide volver a inhabilitarse por transparencia e imparcialidad.

El exdiputado Lavín es investigado por corrupción en una causa que nace del caso de su esposa. Actualmente, es defendido por Cristóbal Bonacic y José Miguel Barahona, quienes también representaron a Barriga y son cercanos al juez Silva con una amistad de 15 años.

La audiencia fue suspendida luego de que el propio Silva reconociera la cercanía. Por lo tanto, la preparación del juicio oral se postergó para el próximo 19 de octubre a las 9:00 de la mañana.

Desde el defensor público de la exalcaldesa, Renato González, indicó que “doña Cathy Barriga no tiene amistad con el juez, pero bueno, el tribunal resolvió aquello y hay que respetarlo. Nosotros no estábamos de acuerdo. De hecho, nos opusimos”.

“Hoy la defensa es mi voz… Se conoce solo una parte de una historia y es el momento en que en tribunales, mi defensa tenga mi voz”, expresó Cathy Barriga sobre la decisión de postergación. Fiscalía Oriente pide 23 años de cárcel contra la exjefa comunal y el CDE solicitó penas que suman 27 años.