Presidente Kast asistió al funeral de sargento asesinado en Quilleco

El Presidente José Antonio Kast viajó este miércoles hasta Los Ángeles, región del Biobío. El mandatario participó en la misa fúnebre del sargento segundo de Carabineros, Jaime Urrea Burgos, quien falleció tras ser baleado durante procedimiento por denuncia de violencia intrafamiliar en Quilleco.

La ceremonia se desarrolló en la Catedral Santa María de Los Ángeles. La llegada del Presidente Kast arribó cerca de las 09:00 horas. Al recinto también llegaron familiares, funcionarios de Carabineros y otras autoridades junto a un gran número de personas que se acercaron al recinto para mostrar su apoyo.

“Chile despide hoy a uno de sus servidores. Mis condolencias a su familia y a toda la institución de Carabineros de Chile”, indicó el mandatario en sus redes sociales.

El último mártir de Carabineros falleció por un disparo durante sus funciones el domingo 4 de octubre. El funcionario concurrió al domicilio donde se emitió una denuncia de violencia intrafamiliar. Fueron dos llamados de auxilio; es en el segundo donde el agresor disparó contra los uniformados, con una de las balas alcanzando al sargento.

Urrea es el quinto funcionario de Carabineros asesinado durante la administración de José Antonio Kast. Tras el suceso y diversas reacciones desde autoridades, el Gobierno decretó duelo nacional durante el 5, 6 y 7 de octubre como señal de homenaje.