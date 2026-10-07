Senapred decretó evacuar sectores de El Monte y Talagante por desborde del río Mapocho

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, Senapred, emitió un mensaje del sistema SAE para evacuar sectores de las comunas de El Monte y Talagante por la crecida del río Mapocho.

La zona a evacuar corresponde al campamento Pedro de Valdivia del sector Puerto Príncipe en El Monte, mientras que en Talagante se decretó la evacuación de la localidad de La Manresa. “Mantén la calma y sigue las indicaciones de la autoridad. Recuerda a tu mascota y sus necesidades”, indicó el organismo de emergencias por sus redes sociales.

Ambas localidades se encuentran en la cuenca baja del Mapocho, que ya había aumentado su nivel a su paso por Santiago durante la jornada de ayer martes 6 de octubre, fruto del sistema frontal que azota el centro del país.

Cabe destacar que las lluvias, pronosticadas durante la semana pasada, superaron los parámetros teorizados. Las precipitaciones del martes dejaron a más de 10 mil hogares sin luz, calles y avenidas anegadas, dificultades en el tránsito, daños y un fallecido en San Bernardo.

¡ATENCIÓN! EVACÚA sector La Manresa por desborde del río Mapocho, en la comuna de Talagante, Región Metropolitana. Activamos mensajería #SAE. Mantén la calma y sigue las indicaciones de la autoridad. Recuerda a tu mascota y sus necesidades. Más información en https://t.co/Vea77AemGK — SENAPRED (@Senapred) October 7, 2026