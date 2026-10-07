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Senapred decretó evacuar sectores de El Monte y Talagante por desborde del río Mapocho PAÍS Agencia UNO

Senapred decretó evacuar sectores de El Monte y Talagante por desborde del río Mapocho

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El sistema frontal, además, obligó a decretar Alerta Amarilla en las comunas de Licantén y Curepto, en la Región del Maule, por la crecida del río Mataquito. No se descartan nuevas alarmas a nivel nacional, a medida que el temporal siga su paso.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Senapred ordenó evacuar sectores de El Monte y Talagante debido a la crecida del río Mapocho. La medida afecta al campamento Pedro de Valdivia, en Puerto Príncipe, y a la localidad de La Manresa. El organismo pidió mantener la calma, seguir las instrucciones y considerar a las mascotas. Las intensas lluvias del sistema frontal elevaron el caudal del río y provocaron cortes de luz, calles anegadas, problemas de tránsito, daños y un fallecido en San Bernardo.
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El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, Senapred, emitió un mensaje del sistema SAE para evacuar sectores de las comunas de El Monte y Talagante por la crecida del río Mapocho.

La zona a evacuar corresponde al campamento Pedro de Valdivia del sector Puerto Príncipe en El Monte, mientras que en Talagante se decretó la evacuación de la localidad de La Manresa. “Mantén la calma y sigue las indicaciones de la autoridad. Recuerda a tu mascota y sus necesidades”, indicó el organismo de emergencias por sus redes sociales.

Ambas localidades se encuentran en la cuenca baja del Mapocho, que ya había aumentado su nivel a su paso por Santiago durante la jornada de ayer martes 6 de octubre, fruto del sistema frontal que azota el centro del país.

Cabe destacar que las lluvias, pronosticadas durante la semana pasada, superaron los parámetros teorizados. Las precipitaciones del martes dejaron a más de 10 mil hogares sin luz, calles y avenidas anegadas, dificultades en el tránsito, daños y un fallecido en San Bernardo.

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