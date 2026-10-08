Guerra seguirá en prisión preventiva: tribunal rechaza solicitud tras 204 días en Capitán Yáber

El exfiscal Manuel Guerra continuará en prisión preventiva en el anexo penitenciario Capitán Yáber, luego de que el Cuarto Juzgado de Garantía rechazara la solicitud de su defensa para modificar la medida cautelar que cumple desde hace 204 días.

La resolución fue adoptada durante una audiencia solicitada por la defensa del exintegrante del Ministerio Público, encabezada por el abogado Felipe Polanco, quien buscaba que Guerra pudiera abandonar el recinto penitenciario.

Tras la audiencia, Polanco confirmó que la posibilidad de resolver la causa mediante un procedimiento abreviado continúa abierta, aunque su discusión fue postergada por decisión del tribunal.

“Efectivamente hubo un acuerdo para proceder conforme a las reglas del abreviado, ese acuerdo el Ministerio Público nunca se desistió formalmente, sino que fue el tribunal que ante la solicitud nuestra de revisión de cautelares y de sobreseimiento, teniendo presente que ambas resoluciones podrían afectar un procedimiento abreviado, decidió postergar la audiencia, pero no hay ninguna solicitud del Ministerio Público en orden de desistirse”, explicó el abogado.

De acuerdo con la defensa, la postergación no responde a un cambio de posición de la Fiscalía, sino a la necesidad de resolver previamente las solicitudes relacionadas con la prisión preventiva y el sobreseimiento.

Mientras se mantiene la cautelar de Guerra, la investigación encabezada por el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, continúa avanzando con nuevas diligencias vinculadas al abogado Luis Hermosilla y al exministro del Interior Andrés Chadwick.

Una de las próximas actuaciones judiciales será la formalización de Hermosilla en esta investigación, cuya audiencia está programada para el 26 de octubre.

Consultado sobre la situación de Guerra, Carrera sostuvo que la medida cautelar no altera sustancialmente el desarrollo de las diligencias pendientes.

“Lo que se refiere a la investigación en sí, la verdad es que a estas alturas el hecho de que él (Manuel Guerra) se encuentre con arresto domiciliario total o privado de libertad no marca ninguna diferencia. Lo que sí marca una diferencia es la gravedad de los hechos, pero esa es una decisión del tribunal”, explicó el fiscal jefe de Arica.

En paralelo, el Ministerio Público logró recuperar conversaciones de la aplicación Telegram del abogado Luis Hermosilla mediante una diligencia tecnológica.

Según los antecedentes conocidos, los mensajes recuperados incluirían algunas de las comunicaciones consideradas más sensibles del penalista, cuyo contenido podría resultar relevante para determinar los próximos pasos de la investigación.

El respaldo de esas conversaciones ya se encuentra en poder del fiscal Carrera, quien está revisando el material. De acuerdo con lo informado por Teletrece, se trataría de miles de páginas, cuyo análisis podría extenderse durante un par de semanas.

La revisión de esos registros resulta relevante para definir nuevas diligencias, entre ellas una segunda declaración del exministro del Interior Andrés Chadwick, quien deberá comparecer nuevamente ante la Fiscalía en calidad de imputado.

La necesidad de volver a interrogar a Chadwick ya había sido anticipada por Carrera en julio pasado, cuando explicó a CIPER que existían diferencias entre los testimonios entregados por algunos de los involucrados.

“Hay algunas discordancias entre lo que se declaró previamente, tanto por el señor Chadwick, como por el señor Guerra y Hermosilla. Por lo tanto, vamos a tomar declaraciones nuevamente para que nos expliquen, efectivamente, si es que hay alguna explicación, para que se hagan cargo de esas discordancias”, sostuvo entonces el persecutor.

Según los antecedentes recabados por Teletrece, la nueva declaración de Chadwick todavía no tiene fecha, debido a que el Ministerio Público espera completar primero la revisión de sus conversaciones por Telegram con Hermosilla.