Izquierda vuelve a disputar la FEUC: NAU y Amanecer pasan a segunda vuelta

La Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Chile (FEUC) volverá a definirse entre dos listas de izquierda. La Nueva Acción Universitaria (NAU) y Amanecer avanzaron a la segunda vuelta de las elecciones estudiantiles, que se realizará el próximo 21 y 22 de octubre, luego de imponerse sobre las tres candidaturas restantes en una primera vuelta marcada por las agresiones sufridas por representantes de la derecha universitaria durante una marcha de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech).

Los resultados se conocieron recién a las 7:00 de la mañana de este jueves, tras dos jornadas de votación desarrolladas entre martes y miércoles. En total, se registraron 16.039 votos.

La NAU obtuvo la primera mayoría con el 33,4% de las preferencias, seguida por Amanecer, que alcanzó el 24,8%. Más atrás quedaron Solidaridad UC, con un 16,8%; el Movimiento Gremial, con un 13,6%; y Avanzar, con un 8%.

Con estos resultados, se repetirá el escenario de las elecciones anteriores, cuando por primera vez dos listas de izquierda se enfrentaron en el balotaje de la federación estudiantil.

La posibilidad de que ese escenario volviera a producirse había quedado en duda después de los incidentes registrados la semana pasada durante una movilización de la Confech, en la que integrantes de Solidaridad UC y del Movimiento Gremial fueron agredidos.

Las agresiones abrieron interrogantes sobre un eventual cambio en las preferencias electorales, ante la posibilidad de que estudiantes indecisos respaldaran a alguna de las candidaturas de derecha como señal de apoyo a los afectados.

Sin embargo, los resultados de la primera vuelta mantuvieron a las dos listas de izquierda en los primeros lugares, mientras Solidaridad y el Movimiento Gremial quedaron fuera de la definición.

El mismo orden de preferencias se registró en la elección de la Consejería Superior, instancia que también será disputada por la NAU y Amanecer.

La Nueva Acción Universitaria, agrupación cercana al Partido Socialista y de la que formó parte el exministro Giorgio Jackson, buscará mantener la conducción de la FEUC.

Su candidata a la presidencia es Florencia Yáñez, estudiante de tercer año de Derecho. Durante 2024 se desempeñó como primera secretaria ejecutiva del centro de estudiantes de su carrera y ha participado en movimientos feministas.

En la vereda contraria estará Amanecer, plataforma integrada por el Frente Amplio y las Juventudes Comunistas, que buscará disputar la conducción de la federación.

Su candidato presidencial es Maksim Baeza, militante de las Juventudes Comunistas y estudiante de Diseño. Actualmente se desempeña como consejero territorial y durante la primera mitad del año presidió el consejo ejecutivo de la federación.

La lista de Amanecer también incorpora a otros militantes comunistas y del Frente Amplio.

De esta manera, ambas candidaturas se enfrentarán nuevamente en las urnas el 21 y 22 de octubre, en una segunda vuelta que definirá la presidencia de la FEUC y la Consejería Superior, luego de una primera ronda en la que las listas de izquierda concentraron las dos mayores votaciones.