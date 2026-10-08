A Kast se le aparece Bachelet: “Es legítima” su candidatura y llama a evaluar sus políticas públicas

El Presidente José Antonio Kast abordó este jueves la posibilidad de que la expresidenta Michelle Bachelet vuelva a competir por La Moneda en las elecciones de 2029 y sostuvo que una eventual tercera candidatura es legítima, aunque llamó a evaluar las políticas públicas implementadas durante sus anteriores administraciones.

Las declaraciones fueron realizadas durante el Encuentro Empresarial del Sur, en el marco de la gira que el Mandatario desarrolla por la zona sur del país.

La posibilidad de un nuevo intento presidencial de Bachelet surgió luego de que la exjefa de Estado fuera consultada en una entrevista audiovisual sobre la opción de buscar un tercer mandato. Ante la pregunta de si “no hay segunda sin tercera”, respondió: “Yo creo que sí, yo creo que sí”.

La declaración abrió una discusión entre distintos sectores políticos sobre el eventual regreso de la expresidenta a una carrera presidencial.

Consultado al respecto, Kast vinculó el debate con la anticipación de las discusiones electorales, mientras el Gobierno se encuentra concentrado en otras materias, como la tramitación presupuestaria.

“Esta ansiedad que se da en temas presupuestarios también se da en temas políticos y algunos ya están pensando en la próxima elección”, sostuvo.

El Mandatario también hizo referencia a su propia trayectoria electoral, recordando que alcanzó la Presidencia después de competir en tres elecciones. “Yo decía la tercera la vencida y aquí estoy, con perseverancia, con coraje”, afirmó.

Kast evitó cuestionar directamente la posibilidad de que Bachelet vuelva a presentarse y defendió la existencia de distintas figuras políticas.

“Yo creo que es legítimo, y es muy bueno tener distintos liderazgos. Es muy bueno para un país tener buenos liderazgos”, señaló.

Sin embargo, agregó que una eventual nueva candidatura también debe considerar una evaluación de las decisiones adoptadas durante los gobiernos anteriores.

“Lo que sí hay que dejar asentado siempre es si las políticas públicas que se llevaron adelante en las décadas anteriores fueron las correctas o no las correctas. Y eso hay que evaluarlo”, sostuvo.

Las declaraciones del Presidente se producen después de que Bachelet retomara su participación en el debate político nacional tras retirar su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas.

En su reciente entrevista, la exmandataria evitó confirmar que buscará nuevamente la Presidencia, pero aseguró que continuará trabajando por la unidad del progresismo y que no se mantendrá al margen de la discusión pública.