Otros dos marinos fueron imputados por violación grupal a joven en Rapa Nui

El caso comenzó luego de una denuncia presentada el pasado 3 de octubre. Una joven de 23 años acusó haber sido violada por miembros de la Armada de Chile durante una celebración en Rapa Nui. Los dos primeros imputados y formalizados cumplen prisión preventiva en Talcahuano en la Guarnición de Orden y Seguridad de la Armada.

En las últimas horas, Carabineros detuvo a dos nuevos marinos, siendo imputados por la denuncia de violación. Se trata de un cabo y un marinero. Ambos se suman a los dos sargentos ya formalizados. Con ellos son entonces cuatros marineros imputados por la agresión sexual grupal a la joven.

Los dos nuevos detenidos pasarán a control de detención en Rapa Nui en una audiencia privada. Además, la Armada informó la desvinculación de los primeros imputados tras conocerse los hechos. Estos se encuentran con medida cautelar en un recinto de la Armada y se dictaminó un plazo de investigación de 80 días.

“De acuerdo a lo que se expuso en audiencia, ambos imputados cometieron el ilícito en contra de una víctima de la etnia de 23 años en el contexto de consumo de alcohol, donde la afectada estaba privada de la capacidad de oponerse“, detalló el Ministerio Público.

Durante el evento, la víctima denunció que fue abusada por el hombre que la invitó, otro sargento al que conocía y más personas del lugar, según su denuncia a Carabineros. Los dos oficiales señalados, de 39 y 40 años, fueron los primeros detenidos.

Por otro lado, el capitán de fragata Miguel Bravo, comandante de la Estación Naval de Rapa Nui, informó que se reunieron “con familiares de la víctima, su madre y hermanos, para informarles sobre los procesos penales en curso. En paralelo, se ha dispuesto una investigación sumaria administrativa a objeto de determinar las eventuales responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos”.

La Fiscalía mantiene abiertas distintas diligencias para determinar la eventual participación de más personas, lo cual fue denunciado por la joven y ahora sigue siendo investigado.

Desde las autoridades, la consejera nacional pascuense Valeria Pakarati calificó el caso como “un retroceso muy dolorosos sobre todo para las mujeres rapanui“. Y agregó que “esperamos que esta vez sí haya justicia, que sí se consiga la reparación y la no repetición que sea garantizada, y este es el momento donde la Armada tiene todas las herramientas para ejecutarlo”.