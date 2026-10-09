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Tras aluvión en Las Condes: estas son las calles bloqueadas y con llamado a precaución PAÍS Agencia Uno

Tras aluvión en Las Condes: estas son las calles bloqueadas y con llamado a precaución

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Autoridades desplegaron maquinaria para despejar las vías. Sin embargo, se recomendó planificar los viajes antes de salir por calles bloqueadas y otras donde se debe transitar con precaución.

El Mostrador Fuente Preferida

En este segundo día del aluvión que afectó el sector de San Carlos de Apoquindo, en Las Condes, se mostraron importantes daños en calles y vehículos que complican la circulación. A lo que, autoridades llamaron a planificar viajes por calles cerradas.

Durante la noche, autoridades desplegaron maquinaria para retirar escombros y barro. Sin embargo, los trabajos siguen en curso y se mantienen las restricciones para el resguardo de los vecinos y facilitar las labores. Recordemos que también se dio el aviso de cancelación de clases y talleres.

Además, la Municipalidad de Las Condes y TransporteInforma pidieron evitar los desplazamientos hacia el perímetro afectado.

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Las vías bloqueadas son Monseñor Álvaro del Portillo; General Blanche, entre San Carlos de Apoquindo y Las Condesas; Quebrada Honda, entre San Ramón y Colina Vista Hermosa; Avenida La Plaza, entre Monseñor Álvaro del Portillo y Camino El Alba; y San Carlos de Apoquindo, entre Monseñor Álvaro del Portillo y Camino El Alba. A ellos se suman los cruces y calles perpendiculares a General Blanche y Quebrada Honda.

Por otro lado, se solicita transitar con precaución por ciertas zonas indicadas en los posts informativos.

Las calles habilitadas están sujetas a cambio, por lo que se recuerda nuevamente tener precaución y planificar sus viajes.

 

Sin embargo, la información puede cambiar, por lo que se llama a estar atentos a las actualizaciones de las autoridades y seguir información solo de fuentes oficiales y confirmadas.

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