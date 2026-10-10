Detienen a hombre acusado de estafar por más de $3 millones con cartas Pokémon en Santiago

Detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Maipú detuvieron a un hombre acusado de defraudar más de $3 millones mediante la compra fraudulenta de cartas Pokémon en la Región Metropolitana, utilizando aparentes depósitos y transferencias bancarias que finalmente resultaban sin fondos.

La detención se concretó en el marco de una investigación por los delitos de estafa y otras defraudaciones reiteradas, luego de que la Policía de Investigaciones (PDI) lograra establecer la identidad del imputado y su presunta participación en los hechos denunciados.

De acuerdo con los antecedentes entregados por el subprefecto Patricio Ruiz, jefe de la Bicrim Maipú, el sujeto utilizaba redes sociales para contactar a personas que comercializaban cartas Pokémon y acordar su adquisición.

Una vez concretado el acuerdo con los vendedores, el imputado recurría a mecanismos de pago que aparentaban ser operaciones bancarias válidas, pero que no contaban con los fondos necesarios para respaldar las transacciones.

“Posteriormente, efectuaría aparentes depósitos o transferencias bancarias mediante documentos que finalmente resultarían sin fondos”, explicó Ruiz, detallando el mecanismo mediante el cual se habría producido el perjuicio económico a las víctimas.

Según la investigación policial, esta modalidad permitió concretar operaciones fraudulentas que, en conjunto, provocaron pérdidas superiores a los $3 millones.

A partir de las diligencias desarrolladas por los detectives, se logró individualizar al presunto responsable y reunir antecedentes que permitieron solicitar una autorización judicial para registrar un inmueble vinculado con la investigación.

La orden de entrada y registro fue otorgada por el 9° Juzgado de Garantía de Santiago y permitió efectuar un allanamiento en una propiedad ubicada en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.

Durante el procedimiento, los funcionarios policiales incautaron cartas Pokémon y otros elementos asociados a los delitos investigados.

De acuerdo con la PDI, las especies recuperadas se encuentran vinculadas con las denuncias presentadas por las víctimas, constituyendo antecedentes para la investigación por estafa y otras defraudaciones reiteradas.

El operativo permitió concretar la detención del imputado y recuperar especies relacionadas con las transacciones fraudulentas denunciadas ante la policía.