Detienen a hombre acusado de estafar por más de $3 millones con cartas Pokémon en Santiago
La PDI detuvo a un hombre investigado por estafas reiteradas en la compra de cartas Pokémon. El imputado contactaba a sus víctimas por redes sociales y utilizaba aparentes depósitos o transferencias bancarias sin fondos. En un allanamiento en Pedro Aguirre Cerda se recuperaron cartas vinculadas.
Detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Maipú detuvieron a un hombre acusado de defraudar más de $3 millones mediante la compra fraudulenta de cartas Pokémon en la Región Metropolitana, utilizando aparentes depósitos y transferencias bancarias que finalmente resultaban sin fondos.
La detención se concretó en el marco de una investigación por los delitos de estafa y otras defraudaciones reiteradas, luego de que la Policía de Investigaciones (PDI) lograra establecer la identidad del imputado y su presunta participación en los hechos denunciados.
De acuerdo con los antecedentes entregados por el subprefecto Patricio Ruiz, jefe de la Bicrim Maipú, el sujeto utilizaba redes sociales para contactar a personas que comercializaban cartas Pokémon y acordar su adquisición.
Una vez concretado el acuerdo con los vendedores, el imputado recurría a mecanismos de pago que aparentaban ser operaciones bancarias válidas, pero que no contaban con los fondos necesarios para respaldar las transacciones.
“Posteriormente, efectuaría aparentes depósitos o transferencias bancarias mediante documentos que finalmente resultarían sin fondos”, explicó Ruiz, detallando el mecanismo mediante el cual se habría producido el perjuicio económico a las víctimas.
Según la investigación policial, esta modalidad permitió concretar operaciones fraudulentas que, en conjunto, provocaron pérdidas superiores a los $3 millones.
A partir de las diligencias desarrolladas por los detectives, se logró individualizar al presunto responsable y reunir antecedentes que permitieron solicitar una autorización judicial para registrar un inmueble vinculado con la investigación.
La orden de entrada y registro fue otorgada por el 9° Juzgado de Garantía de Santiago y permitió efectuar un allanamiento en una propiedad ubicada en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.
Durante el procedimiento, los funcionarios policiales incautaron cartas Pokémon y otros elementos asociados a los delitos investigados.
De acuerdo con la PDI, las especies recuperadas se encuentran vinculadas con las denuncias presentadas por las víctimas, constituyendo antecedentes para la investigación por estafa y otras defraudaciones reiteradas.
El operativo permitió concretar la detención del imputado y recuperar especies relacionadas con las transacciones fraudulentas denunciadas ante la policía.
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