De su famosa frase a tribunales: Leo Rey enfrenta querella de Alexítico por injurias

La disputa entre los exintegrantes de La Noche, Alexis Morales, conocido como Alexítico, y Leo Rey sumó un nuevo capítulo, esta vez en tribunales. El músico presentó una querella por injurias graves con publicidad contra su excompañero de banda, a raíz de una serie de declaraciones públicas que considera ofensivas y que, según su defensa, forman parte de una conducta de hostigamiento sostenida durante años.

Según T13, la acción judicial, ingresada ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, solicita una pena de 540 días de presidio menor en su grado mínimo y una multa de 20 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), equivalentes a cerca de $1,5 millones.

El principal episodio que motivó la presentación ocurrió durante la participación de Leo Rey en el programa La Junta, cuya entrevista fue publicada el 17 de septiembre de 2026 y acumula más de 1,6 millones de reproducciones en YouTube.

En el espacio, el cantante participó en una dinámica que consistía en clasificar a distintas personalidades en categorías que iban desde “Brígido”, la mejor evaluación, hasta “Chala”, la peor. Cuando apareció una fotografía de Alexítico, el animador Julio César Rodríguez le preguntó si existía alguna posibilidad de reconciliación con su excompañero.

La respuesta de Leo Rey fue: “Tiene que chuparlo bien chupado, primero (…) pero bien chupado”.

La querella sostiene que esa expresión constituye una ofensa de carácter sexual, al establecer como supuesto requisito para una reconciliación que Alexítico realizara sexo oral a su excompañero.

Según el documento judicial, se trata de una “expresión totalmente humillante y que busca mancillar la honra y dignidad” del querellante.

La presentación también recoge otro episodio ocurrido el 20 de septiembre de 2026, durante La Gran Fonda de Chile, evento transmitido por televisión y que, según el escrito, reunió a unas 50 mil personas.

En medio de su actuación, Leo Rey habría gritado ante el público: “¡Chúpalo Alexítico!”, expresión que la defensa incorpora como un nuevo antecedente de las injurias denunciadas.

Sin embargo, la acción judicial no se limita a estos dos episodios. El documento plantea que los conflictos entre ambos artistas se remontan a varios años y que existiría una conducta reiterada de descalificaciones públicas.

“Desde hace al menos 10 años a la fecha el querellado ha mantenido una actitud hostil, beligerante, ofensiva, vulgar y burlesca hacia el querellante, todo esto mediante redes sociales y programas de televisión”, señala el escrito.

La defensa también aborda las acusaciones que Leo Rey ha formulado públicamente contra Alexítico por supuestas apropiaciones de derechos de autor e ingresos derivados de la actividad musical de La Noche.

En particular, menciona cuestionamientos relacionados con canciones como “Amor sobre 4 ruedas” y “Como la lluvia”, además de presuntas deudas por presentaciones y giras.

Sobre estas acusaciones, la querella afirma que se trataría de derechos que Leo Rey “jamás reclamó en sede administrativa y/o judicial”, así como de “dineros tampoco jamás reclamados por la vía civil o penal”.

El documento incorpora, además, declaraciones realizadas por el cantante durante su participación en Podemos Hablar, el 11 de julio de 2026.

En esa entrevista, Leo Rey cuestionó la actitud de su excompañero y sostuvo: “Nunca te has puesto los pantalones y me has dicho a la cara: Leo Rey, esto es lo que tengo que explicarte, esto es lo que pasó, te debo unas disculpas; solo reírse con su cara de cínico, esa sonrisa falsa que tiene y que no es capaz de decir las verdades a la cara…”.

En el mismo programa, el artista también calificó a Alexítico como una persona “envidiosa” y afirmó que tenía “complejo de frontman”, al considerar que su excompañero quería ocupar el lugar del cantante principal de la agrupación.

Otro de los aspectos abordados en la querella es el impacto que, según la defensa, han tenido estas controversias en las redes sociales.

El escrito denuncia la existencia de cuentas de Instagram dedicadas a publicar memes y contenidos generados mediante inteligencia artificial para ridiculizar a Alexítico.

Asimismo, señala que el músico y su familia habrían recibido amenazas de muerte a través de mensajes privados. De acuerdo con la presentación, esos hechos ya fueron denunciados formalmente y se encuentran bajo investigación del Ministerio Público.

La querella también realiza una aclaración respecto del papel del periodista Julio César Rodríguez, quien condujo la entrevista en La Junta.

Según el documento, el animador fue expresamente excluido de la acción judicial porque se limitó a formular una pregunta en el ejercicio de su labor periodística, sin emitir insultos ni contribuir a la conducta denunciada.