“Todos gritábamos, hasta yo gritaba”: chofer de micro arrastrada por aluvión contó su experiencia

Juan Carlos Catalán fue el chofer de un bus del sistema RED que fue arrastrado por el agua y el barro producto del aluvión en Las Condes. Entre las primeras imágenes que circularon en redes sociales se encontraba la micro que Juan Carlos intentaba manejar con los pasajeros aún dentro.

En conversación con Canal 13, Juan Carlos Catalán relató la difícil experiencia que sucedió el pasado 8 de octubre. “Yo venía con mi ruta normal, subiendo desde Los Dominicos, y por San Carlos de Apoquindo, al doblar a General Blanche, donde está la Universidad de Los Andes, veo que viene gente por mi derecha corriendo desesperada por la vereda, todos desesperados. Y yo: ‘¿Qué pasa, qué pasa?’, y de repente miro adelante y viene el aluvión. Y ahí empecé a afirmar, pero me comí, como se podría decir, el barro”, comenzó contando el chófer.

El conductor explicó que trató de girar el bus para que no se quedara atrapado, puso el freno de mano en un intento de que la máquina no avanzara. Sin embargo, por las rocas y piedras, el bus no soportó la intensidad, por lo que comenzó a ser arrastrado.

“Todos gritábamos, hasta yo gritaba. Les decía: ‘Tranquilos’, ‘afírmense’. Trataba de frenar, mover la dirección, porque yo sabía que el bus iba a empezar a azotarse por todos lados y eso era terrible para nosotros que estábamos adentro”, relató Juan Carlos. Además, agregó que “lo único que sentía era que el bus se estaba destrozando. El ventanal que está al lado mío, izquierdo, se azotó porque el bus chocaba con los árboles. Yo no sé cómo con el pie le pegué una patada para que el vidrio saliera, para que no me golpeara. Felizmente no tengo ninguna lesión”, destacó.

“No sé qué tontera hacía yo porque movía la dirección a ver si lo podía guiar. Después doblé la dirección fuerte. Ahí se atrapó y salimos. Salí embarrado entero”, indicó. El conductor destacó el alivio por saber que todos están a salvo y, aunque “fue terrible”, no llegó a mayores. El bus sufrió daños con la puerta delantera rota y el barro repletando el interior.

Cuando el transporte paró y los pasajeros junto al chofer pudieron salir a salvo, residentes de la zona prestaron ayuda. Finalmente, agradeció que no hubo lesionados. “Felizmente no pasó nada, nadie salió lastimado”, pero reconoció que lo que más lo asustaba era la posibilidad de volcar “porque si ocurre eso no la contamos”.