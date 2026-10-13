Balance tras fin de semana largo: 14 fallecidos, 369 siniestros viales y más de 200 detenidos

Tras el fin de semana largo por el feriado de Encuentro de Dos Mundos, Carabineros entregó el balance de lo que dejaron estos tres días: 14 fallecidos, 369 siniestros viales y más de 200 detenidos. Los incidentes se dieron principalmente por consumo de alcohol y drogas, además de conductas temerarias al volante.

El teniente coronel Carlos Cortés, de la Prefectura de Tránsito y Carreteras, indicó los territorios de las 14 personas muertas: “Hemos tenido fallecidos en la región de Maule, de La Araucanía, de Valparaíso y en Atacama”.

Se realizaron 66.594 controles vehiculares y se practicaron 17.512 exámenes de drogas y alcohol, lo que dejó 202 detenidos. El detalle fue de 118 por conducción en estado de ebriedad, 38 por consumo de drogas y 12 por conducción temeraria.

Por otro lado, se reportaron 275 lesionados, 369 siniestros viales y más de 2.600 infracciones.

Cabe mencionar que con estas nuevas cifras sube a más de 1.100 las víctimas fatales por accidentes de tránsito en lo que va del año 2026.

Acerca de la región Metropolitana, el teniente coronel Cortés indicó que salieron más de 390 mil vehículos. La Ruta 5 Sur fue la más usada, concentrando el 30% de las salidas.

Finalmente, Carabineros destacó el trabajo colaborativo con las autopistas y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol.