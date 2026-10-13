Medios de las Américas se unen a coalición global para proteger contenidos periodísticos ante la IA

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y seis asociaciones de medios de comunicación de América Latina anunciaron este martes 13 de octubre su incorporación a la Coalición SPUR (Standards for Publisher Usage Rights), una alianza internacional que desarrolla estándares y herramientas para proteger los contenidos periodísticos frente a su utilización por sistemas de inteligencia artificial (IA).

La adhesión incluye a la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) de Chile, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), Alianza de Medios MX de México, la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI), la Associação Nacional de Jornais (ANJ) de Brasil y el Consejo de la Prensa Peruana (CPP).

Las siete organizaciones se integran conjuntamente a una iniciativa que busca establecer mecanismos para que los medios puedan controlar, medir y gestionar el uso de sus contenidos por parte de plataformas y sistemas de inteligencia artificial.

Según informaron las entidades, la incorporación representa la primera participación coordinada de asociaciones de medios de las Américas en esta coalición de alcance global, en un escenario marcado por los cambios que la IA está introduciendo en la producción, distribución y consumo de información.

La iniciativa también responde a los desafíos que estas tecnologías plantean para la protección de la propiedad intelectual y la sostenibilidad económica de la industria periodística.

SPUR fue impulsada originalmente por BBC, Financial Times, Guardian Media Group, Sky News y Telegraph Media Group. Posteriormente se incorporaron Mediahuis y The Associated Press como miembros fundadores.

La coalición amplió su participación a organizaciones y asociaciones de distintos mercados, entre ellas WAN-IFRA, FIPP, News/Media Alliance, Association of Online Publishers, Independent Media Association, Professional Publishers Association y Newsworks.

Su trabajo se concentra en el desarrollo de estándares técnicos y mecanismos que permitan identificar cuándo y cómo los sistemas de inteligencia artificial utilizan contenidos producidos por medios de comunicación.

Con ello, busca facilitar la atribución de información, el control de su utilización y la eventual implementación de acuerdos de licenciamiento entre los productores de contenidos periodísticos y las empresas tecnológicas.

En junio, SPUR publicó su Content Telemetry Standard, un estándar destinado a proporcionar a los editores información sobre la utilización de sus contenidos y establecer criterios comunes para medir y reportar ese uso.

La coalición también trabaja en la identificación de herramientas para proteger la propiedad intelectual, la reducción de barreras técnicas para el licenciamiento y la creación de mecanismos que permitan utilizar contenidos periodísticos de manera transparente, trazable y basada en derechos.

Estas iniciativas contemplan el diálogo con empresas tecnológicas y otros actores vinculados al desarrollo y funcionamiento de sistemas de inteligencia artificial, con el propósito de avanzar hacia estándares aplicables internacionalmente.

Para las asociaciones latinoamericanas, la incorporación a SPUR permitirá participar en la discusión sobre las condiciones en que los contenidos periodísticos son utilizados tanto en el entrenamiento como en la operación de modelos de inteligencia artificial.

Las organizaciones consideran que estas definiciones tendrán consecuencias para el futuro de la industria y que resulta necesario incorporar las necesidades de los medios de las Américas, considerando sus diferentes tamaños, mercados y realidades económicas.

Entre los objetivos de la adhesión se encuentra representar a los medios de la región en el desarrollo de estándares internacionales y facilitar el acceso de sus asociados a conocimientos, herramientas y experiencias que permitan mejorar la trazabilidad de sus publicaciones.

También buscan promover mecanismos de licenciamiento más equilibrados y transparentes entre las empresas periodísticas y las plataformas de IA, además de coordinar posiciones comunes frente a los desafíos de propiedad intelectual y sostenibilidad económica.

La participación de la ANP de Chile y de las demás asociaciones permitirá incorporar a la iniciativa las necesidades de medios de distintas escalas, desde grandes grupos de comunicación hasta publicaciones regionales y locales.

De acuerdo con el comunicado conjunto, uno de los propósitos es que los beneficios derivados de esta articulación internacional puedan extenderse a los asociados de cada organización, mediante herramientas que contribuyan a proteger el valor de los contenidos que producen.

La incorporación a SPUR se suma al trabajo que las entidades desarrollan en materias de inteligencia artificial, propiedad intelectual, libertad de prensa y sostenibilidad de los medios de comunicación.