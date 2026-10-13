Provoste exige cambios al Presupuesto 2027: acusa falta de foco en empleo y recortes a regiones

La senadora Yasna Provoste (DC), presidenta de la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos, exigió al Gobierno del Presidente José Antonio Kast introducir modificaciones al proyecto de Ley de Presupuestos 2027, cuestionando la falta de medidas destinadas a generar empleo y la reducción de recursos para inversión regional en medio del deterioro de la actividad económica.

En el inicio de la discusión legislativa del erario fiscal, que supera los US$90 mil millones, la parlamentaria por Atacama advirtió que el debate presupuestario se desarrolla en un escenario de desempleo y desaceleración económica, por lo que llamó al Ejecutivo a priorizar la inversión pública y acelerar la ejecución de proyectos.

“Este presupuesto 2027 no tiene foco en la generación de empleo, por lo mismo, se requiere más inversión pública y una ejecución acelerada que permita crear nuevos empleos. Insistiremos en las semanas de discusión que vienen, que sea un erario que apunte a crear empleos y más empleos”, afirmó.

Provoste sostuvo que la situación económica obliga a revisar las prioridades del Gobierno, especialmente considerando las cifras de crecimiento y las dificultades que enfrentan distintas regiones del país.

Según señaló, las proyecciones económicas del Ministerio de Hacienda han experimentado una reducción durante los últimos meses.

La senadora indicó que el propio Ejecutivo reconoce ahora una estimación de crecimiento de 0,7% para 2026, por debajo del 1,8% que, de acuerdo con sus declaraciones, había proyectado la cartera hace dos meses.

En ese contexto, sostuvo que existen señales de estancamiento económico e incluso referencias a un escenario recesivo para el presente año.

Uno de los principales cuestionamientos de la parlamentaria apunta a la reducción de los recursos destinados a inversión regional en el proyecto de Presupuestos 2027.

Provoste calificó como un error la disminución de más de 9% de estos fondos, equivalente, según sus antecedentes, a una caída superior a $200 mil millones.

“Parece un tremendo error rebajar la inversión regional ya sea en -9% o más. Una caída de más de $200.000 millones en la inversión regional, sólo acentúa la crisis que están viviendo las regiones del país donde hay 6 regiones con desempleo superior a 10%”, advirtió.

La senadora cuestionó, además, el argumento de la baja ejecución presupuestaria utilizado para justificar la disminución de recursos a los gobiernos regionales.

A su juicio, aplicar ese criterio exclusivamente a las administraciones regionales constituye una diferencia de trato respecto de los ministerios que también presentan retrasos en la ejecución de sus proyectos.

En particular, mencionó a los ministerios de Obras Públicas, Salud y Vivienda y Urbanismo, cuyas inversiones, según afirmó, han registrado demoras que se traducen en obras paralizadas y nuevas iniciativas postergadas para 2027.

Provoste sostuvo que esta situación afecta directamente las posibilidades de contratación de mano de obra local, especialmente en las regiones con mayores niveles de desempleo.

La parlamentaria también advirtió sobre el nivel de ejecución de la inversión pública registrado durante el año.

“Este presupuesto 2027 debe tener el foco en más inversión pública generadora de empleos; pero debe haber una ejecución más acelerada. Al revisar los datos a agosto de la ejecución de la inversión pública muestra una preocupante subjecución, ya que existe sólo un 28% de ejecución al mes de agosto”, detalló.

En ese sentido, planteó que el debate presupuestario debe incorporar mecanismos que permitan mejorar el seguimiento de los proyectos financiados con recursos fiscales.

Para ello, propuso que la Dirección de Presupuestos (Dipres) entregue información mensual sobre el conjunto de la inversión pública, con el objetivo de facilitar la fiscalización del Congreso y detectar oportunamente retrasos en la ejecución.

“Esperamos concordar con DIPRES la obtención de información mensual del conjunto de la inversión pública y de esta manera, que el Congreso juegue un rol de monitoreo que acelere la ejecución. Es clave que los ministerios inversores informen por regiones sobre la ejecución efectiva”, añadió.

Provoste también señaló que los retrasos presupuestarios no dependen exclusivamente de los gobiernos regionales, sino que pueden estar relacionados con demoras en las aperturas presupuestarias y en la tramitación de convenios ministeriales en los que participan distintas instituciones.

Por ello, consideró que reducir la inversión regional sobre la base de una menor ejecución podría perjudicar a territorios que requieren nuevos proyectos para dinamizar su actividad económica.

La senadora también formuló cuestionamientos a la estrategia política del Ejecutivo durante la tramitación de sus iniciativas.

Recordó que el Ministerio de Hacienda destacó los resultados económicos de Chile durante las décadas de 1990 y 2000, pero sostuvo que esos avances estuvieron asociados a acuerdos políticos transversales.

“El Ministerio de Hacienda destacó los resultados de la economía en los años 90 y 2000; pero omitió que la base de ese éxito económico fueron los acuerdos políticos transversales y no ganar las votaciones en la sala por un sólo voto, como lo ha hecho este gobierno en estos meses”, expresó.