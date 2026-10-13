Ministro Alvarado sobre embajador Judd: “Este tipo de declaraciones distraen y generan ruido”

El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, se refirió a las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, sobre asuntos internos. “Indudablemente, este tipo de declaraciones distrae, genera un ruido mediático. Nosotros tenemos una muy buena relación de cooperación con Estados Unidos, pero nuestra soberanía la ejercemos por sí solos y no está sujeta a ningún tipo de negociación o a ningún tipo de presión”, indicó.

En conversación con T13, el biministro enfatizó en la soberanía chilena respecto al Estrecho de Magallanes, recalcando que “no está en juego”, a lo que descartó presiones sobre esta. Esto, pues el embajador estadounidense había planteado anteriormente que “si quieren un país que ayude a proteger sus derechos sobre el Estrecho de Magallanes, entonces tendrán que trabajar con nosotros”; a ello agregó que “no hay una Antártica que pertenezca a Chile”.

Acerca del Estrecho de Magallanes, la autoridad del Gobierno detalló sobre los dos tratados que muestran la soberanía de Chile y que fueron ratificados por el presidente de Argentina, Javier Milei, en su visita al país en el marco del Foro de Madrid.

Además, agregó que “en esos temas, obviamente la Cancillería actúa conversando con el embajador y ejerciendo las acciones que estime conveniente”.

La polémica ha escalado en la esfera política, pues recordemos que ya catorce diputados de oposición pidieron al canciller Francisco Pérez Mackenna declarar persona non grata a Brandon Judd por sus intervenciones en asuntos internos de Chile, en lo referente al Estrecho de Magallanes, la Antártica, el cable submarino con China y otros.