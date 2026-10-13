Paulina Núñez y caída de Kast en las encuestas: “El dato mata el relato”

La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), abordó la sostenida caída en la aprobación del Presidente José Antonio Kast y advirtió que, si el Gobierno no modifica su conducción política y prioriza la generación de empleo, el deterioro del respaldo ciudadano podría terminar afectando la tramitación de su agenda legislativa.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador, la senadora por Antofagasta analizó los resultados de la última encuesta Agenda Criteria, que situó la aprobación del Mandatario en 27%, su nivel más bajo en esa medición, mientras que la desaprobación alcanzó el 64%.

Consultada sobre si estas cifras reafirmaban sus anteriores cuestionamientos al diseño político del Ejecutivo, cuando planteó la necesidad de una “cirugía mayor” y advirtió un déficit político en el gabinete, Núñez sostuvo que los resultados deben ser considerados por La Moneda.

“Sí, creo que al final del día uno puede tener distintos diseños, distintas miradas, cómo hacen las cosas, pero objetivamente los números, el dato mata el relato, ¿no?”, afirmó.

La presidenta del Senado matizó que los gobiernos no deben orientar todas sus decisiones en función de los sondeos de opinión, aunque recalcó que estos permiten identificar señales sobre la evaluación ciudadana.

“Los números son importantes ir observándolos, no creo que uno tenga que estar gobernando con encuestas”, señaló, agregando que “evidentemente la encuesta dice algo”.

Para la parlamentaria de Renovación Nacional, el desempleo constituye uno de los principales factores que explican la desaprobación del Ejecutivo, junto con los errores cometidos durante sus primeros meses de administración.

En ese sentido, sostuvo que recuperar el respaldo ciudadano requiere abordar directamente la situación laboral y avanzar en medidas que permitan generar nuevos puestos de trabajo.

“Hoy día sin duda que para poder subir a las encuestas, y en definitiva seguir con la ejecución de un programa de gobierno, hay que responder al tema del desempleo”, aseguró.

Núñez insistió en que La Moneda necesita revisar su estrategia política, fortalecer el diálogo y evitar nuevos errores. Sin embargo, planteó que, incluso si no se concretan esos cambios, la generación de empleo debe convertirse en una prioridad.

“Si no tenemos un cambio de diseño, si no inyectamos más política, si no empezamos a conversar más, a dialogar más, etcétera, etcétera, a no cometer incluso errores, al menos preocupémonos, a eso voy, de crear trabajo, crear empleo, y por lo tanto hacerle frente al desempleo”, manifestó.

La advertencia de la presidenta del Senado se produce mientras el Ejecutivo enfrenta la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos 2027, iniciativa que ha generado observaciones desde distintos sectores por decisiones relacionadas con programas sociales y recursos destinados a las regiones.

Entre los puntos que han suscitado cuestionamientos se encuentran el término del programa “Yo elijo mi PC”, de la Fundación Prodemu, y las modificaciones a los recursos regionales.

En paralelo, la encuesta Criteria publicada el domingo 11 de octubre mostró una disminución de tres puntos porcentuales en la aprobación presidencial, hasta llegar al 27%, mientras que la desaprobación aumentó cuatro puntos, alcanzando el 64%.

El sondeo también reveló que un 82% de los encuestados considera que el Gobierno ha estado por debajo de sus expectativas, frente a un 18% que estima que las ha superado.

Más allá de las cifras, Núñez puso especial atención en las consecuencias políticas que podría tener una caída persistente del respaldo al Mandatario, particularmente en la relación entre el Ejecutivo y los parlamentarios de su propio sector.

A su juicio, una mayor desaprobación ciudadana puede dificultar la cohesión del oficialismo y, con ello, la capacidad del Gobierno para reunir los votos necesarios en el Congreso.

“Porque seguir cayendo las encuestas no es un escenario, convengamos, que nos va a permitir sacar una agenda legislativa adelante”, advirtió.

La senadora explicó que el debilitamiento del respaldo presidencial puede traducirse en una menor disposición de los propios parlamentarios oficialistas a acompañar las iniciativas del Ejecutivo.

“Porque al final del día mismo, ¿qué ocurre cuando crece la desaprobación? Los tuyos terminan desafectados, cuesta mucho que voten y juntan los votos en el Congreso”, sostuvo.

En esa línea, advirtió que la pérdida de apoyo dentro del oficialismo también complicaría las negociaciones con los partidos opositores.

“Y cuando tú no cuentas con el apoyo de los propios, difícilmente vas a ir a buscar mayoría a la oposición”, concluyó la presidenta del Senado.