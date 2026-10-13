Richard Kouyoumdjian por aluvión en San Carlos: “Construimos hasta pegado a los cerros”

El concejal de Las Condes Richard Kouyoumdjian cuestionó la expansión inmobiliaria y la planificación urbana en el sector de San Carlos de Apoquindo, luego del aluvión que dejó cerca de 400 damnificados y daños en más de dos mil viviendas. El edil sostuvo que la construcción en zonas cercanas a los cerros y la falta de adaptación a las nuevas condiciones climáticas obligan a revisar la manera en que se desarrollan las ciudades en Chile.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador, Kouyoumdjian abordó las causas y consecuencias de la emergencia que afectó al sector oriente de Santiago, donde las precipitaciones y el desplazamiento de barro y sedimentos provocaron daños en viviendas e infraestructura.

“Lo primero que viene aquí, yo siempre trato de poner la pelota al piso en esto. Esto pasa porque nosotros construimos hasta pegado a los cerros”, afirmó.

El concejal planteó que la situación no puede analizarse únicamente a partir de las precipitaciones que desencadenaron el aluvión, sino que también debe considerarse la transformación urbana del sector y las condiciones ambientales que enfrenta actualmente.

En ese sentido, mencionó el cambio climático, la deforestación del Parque Cordillera y las características de la infraestructura original de San Carlos de Apoquindo como factores que deben ser considerados para abordar los riesgos existentes.

Según explicó, adecuar el sector a estas condiciones requerirá modificaciones de largo plazo y no solamente medidas inmediatas de recuperación.

“Entonces, toda esta realidad de cambio climático, deforestación del Parque Cordillera, la infraestructura original que tenía San Carlos Boquindo, es un trabajo que probablemente demorará un par de años en ser modificada y adaptada a estas nuevas realidades que son distintas. Que son distintas a la planificación tradicional”, señaló.

Kouyoumdjian también apuntó al crecimiento urbano registrado en San Carlos de Apoquindo, donde, según sostuvo, la instalación de distintos tipos de infraestructura y servicios ha incrementado la ocupación del territorio.

“¿Y cuál es el problema de San Carlos? Le metimos dos clínicas, tres universidades, centros comerciales, casas, no sé, está bastante saturado el Claro Arena”, expresó.

Para el edil, la concentración de instalaciones sanitarias, educacionales, comerciales, deportivas y residenciales en el sector refleja la necesidad de revisar los criterios utilizados para autorizar y desarrollar proyectos urbanos.

“Entonces fuimos y generamos toda esta realidad arriba que probablemente uno tiene que repensar en cómo diseña y hace ciudades en Chile yéndose adelante”, agregó.

Sus declaraciones se producen después de que el aluvión afectara gravemente a San Carlos de Apoquindo, dejando casi 400 personas damnificadas.

De acuerdo con el balance de la emergencia, 56 viviendas quedaron destruidas, otras 40 registraron daños mayores y 1.960 presentaron daños menores.

Las consecuencias del fenómeno también obligaron a desplegar trabajos de limpieza y recuperación en las calles y sectores residenciales afectados.

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, estimó que las labores de limpieza podrían extenderse durante varios días, mientras que la normalización completa de la zona podría tomar semanas e incluso meses.

La emergencia estuvo precedida por advertencias sobre los riesgos de aluviones en el sector. Entre los antecedentes conocidos se encuentran informes del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), de la Universidad Católica y un documento interno de la Municipalidad de Las Condes.

Este último contemplaba la propuesta de instalar mallas destinadas a contener rocas y sedimentos. Sin embargo, las barreras no se encontraban instaladas cuando ocurrió el aluvión.

En la entrevista, Kouyoumdjian también formuló cuestionamientos al funcionamiento de los mecanismos institucionales encargados de prevenir y enfrentar este tipo de emergencias.

El concejal relató que, durante sus recorridos por las zonas afectadas, observó directamente las consecuencias del aluvión para los residentes, quienes enfrentaban daños materiales y acumulación de barro en sus viviendas.

“Cuando yo recorrí a Las Condes estos últimos días, yo miraba a los vecinos que estaban con el barro hasta el tueto, desde la perspectiva de él, falló el sistema, falló”, sostuvo.

A partir de esa situación, cuestionó la efectividad de la institucionalidad de prevención y respuesta ante desastres, considerando el tiempo que lleva en funcionamiento.

“Se supone que toda nuestra organización y sistema Nacional de Prevención de Desastres lleva cuatro años funcionando. ¿El sistema funcionó? No funcionó, no funcionó ni en la Serena, ni en la quinta región, ni acá”, manifestó.

El edil vinculó así los daños registrados en San Carlos de Apoquindo con la necesidad de revisar tanto la planificación territorial como los mecanismos de prevención de emergencias, especialmente frente a las nuevas condiciones climáticas que afectan a las ciudades.

En su análisis, la recuperación del sector deberá considerar no solo la reparación de los daños provocados por el aluvión, sino también la adaptación de su infraestructura y la revisión de los criterios con que se planifica el desarrollo urbano en áreas próximas a los cerros.