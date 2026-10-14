Agrupación de camioneros de San Antonio piden actualizar valores de viajes por alza de combustibles

La Agrupación de Camioneros Independientes de San Antonio, región de Valparaíso, demandó en su petitorio al Ejecutivo que se actualicen los valores de viajes considerando la variación del Índice de Precios del Consumidor. Con la nueva alza en los precios de los combustibles, la agrupación se mantiene alerta y advirtió que podrían paralizar sus actividades si no logran acuerdos con los generadores de carga y el Gobierno.

El presidente de la agrupación, Manuel Araya, explicó que los valores que reciben por cada viaje no se han reajustado adecuadamente desde aproximadamente 2021, pese a alzas y otros gastos asociados. Aseguran que siguen cobrando tarifas similares por trasladar contenedores, mientras deben destinar una proporción de ingresos mayor para esto mismo. Además, del alza del combustibles, demandan el freno de la instalación de más pórtico de cobro en el acceso sur de la Ruta 78.

Luego de una reunión con la Delegación Presidencial Provincial, se agendaron nuevas instancias para discusiones con representantes de Transportes y otras entidades gubernamentales. Se espera una eventual cita con el subsecretario de Economía, Karlfranz Koehler. La agrupación advirtió que los transportistas de la comuna podrían paralizar sus actividades en los próximos días de no lograr los acuerdos para actualizar las tarifas de transporte y enfrentar el aumento de los costos operacionales.

El petitorio presentado por los camioneros independientes al Gobierno al Gobierno contempla tres ejes fundamentales: la reactivación urgente de un mecanismo efectivo de estabilización de precios de los combustibles, la urgente regularización de las condiciones de seguridad vial en los tramos críticos y la paralización definitiva de la instalación de pórticos en el acceso sur de la Ruta 78,

El presidente de la organización cuestionó que los generadores de carga de la comuna hayan ofrecido un reajuste de apenas mil pesos por viaje, monto considerado insuficiente. Desde Delegación Presidencial, Soledad Loyola aseguró que se recogieron las inquietudes del gremio y se coordinó una mesa de trabajo.