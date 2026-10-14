Publicidad
Segunda víctima en menos de 24 horas: Accidente minero deja un muerto en Taltal PAÍS Cedida

Segunda víctima en menos de 24 horas: Accidente minero deja un muerto en Taltal

Publicidad
Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El accidente en Taltal ocurre apenas un día después de otro incidente que dejó un fallecido en Illapel. Asimismo, el 23 de septiembre, un obrero falleció en la minera Escondida, al sureste de Antofagasta, mientras que el 1 de octubre otro minero falleció en Radomiro Tomic de Calama.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Un trabajador minero falleció la mañana de este miércoles 14 en la mina Rajo Aguilucho, de la minera Las Cenizas, en Taltal, región de Antofagasta. La víctima operaba un bulldozer para Transportes Santa Elvira cuando habría caído por un barranco de unos 50 metros mientras realizaba movimientos de tierra. Su cuerpo fue encontrado al fondo de la faena. Las causas del accidente están bajo investigación. Se trata del segundo accidente minero fatal en dos días, tras la muerte de un trabajador en Aucó, Illapel, el martes 13.
Desarrollado por El Mostrador
El Mostrador Fuente Preferida

Un obrero de la minería falleció en un accidente durante la mañana de este miércoles 14 en la comuna de Taltal, región de Antofagasta.

Según los primeros antecedentes, el incidente ocurrió en la mina Rajo Aguilucho, perteneciente a la minera Las Cenizas, a cerca de 150 kilómetros al sureste de la capital comunal y a más de mil kilómetros al norte de Santiago.

El fallecido, de iniciales J.L.R.V., operaba un bulldozer para la empresa logística Transportes Santa Elvira, prestadora de servicios para la minera. Mientras realizaba movimientos de tierra con su máquina, habría caído por un barranco de cerca de 50 metros de altura.

El jefe de turno intentó comunicarse con el operador, sin éxito. Por ende, fueron a buscarlo y le encontraron al fondo de la faena minera. Las causas del accidente aún se investigan.

También te puede interesar:
Santiago a un paso de concretar radares meteorológicos: autoridades buscan usar fondos de emergencia
Santiago a un paso de concretar radares meteorológicos: autoridades buscan usar fondos de emergencia
Del carbón al hidrógeno verde: la apuesta por reconvertir el muelle de la Mina Invierno
Del carbón al hidrógeno verde: la apuesta por reconvertir el muelle de la Mina Invierno

Este incidente es el segundo accidente minero con víctimas fatales en apenas un día. Durante la mañana del pasado martes 13, un obrero de la minería murió tras caer a la máquina chancadora de su faena en Aucó, comuna de Illapel, región de Coquimbo.

Asimismo, el 1 de octubre un minero falleció en el yacimiento Radomiro Tomic de Calama, mientras otro trabajador murió en la minera Escondida de Antofagasta el pasado 23 de septiembre.

Inscríbete en el Newsletter +Política de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informado/a con noticias precisas, seguimiento detallado de políticas públicas y entrevistas con personajes que influyen.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad