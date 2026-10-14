Segunda víctima en menos de 24 horas: Accidente minero deja un muerto en Taltal

Un obrero de la minería falleció en un accidente durante la mañana de este miércoles 14 en la comuna de Taltal, región de Antofagasta.

Según los primeros antecedentes, el incidente ocurrió en la mina Rajo Aguilucho, perteneciente a la minera Las Cenizas, a cerca de 150 kilómetros al sureste de la capital comunal y a más de mil kilómetros al norte de Santiago.

El fallecido, de iniciales J.L.R.V., operaba un bulldozer para la empresa logística Transportes Santa Elvira, prestadora de servicios para la minera. Mientras realizaba movimientos de tierra con su máquina, habría caído por un barranco de cerca de 50 metros de altura.

El jefe de turno intentó comunicarse con el operador, sin éxito. Por ende, fueron a buscarlo y le encontraron al fondo de la faena minera. Las causas del accidente aún se investigan.

Este incidente es el segundo accidente minero con víctimas fatales en apenas un día. Durante la mañana del pasado martes 13, un obrero de la minería murió tras caer a la máquina chancadora de su faena en Aucó, comuna de Illapel, región de Coquimbo.

Asimismo, el 1 de octubre un minero falleció en el yacimiento Radomiro Tomic de Calama, mientras otro trabajador murió en la minera Escondida de Antofagasta el pasado 23 de septiembre.