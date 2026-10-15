Carabineros reemplazará armas UZI por nuevos subfusiles de alto poder de fuego

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, y el general director de Carabineros, Marcelo Araya, entregaron cerca de 300 nuevas subametralladoras a la policía uniformada, en vistas de renovar el armamento y actualizar su material.

Los subfusiles CZ Scorpio EVO3, de fabricación checa, vienen a reemplazar las antiguas UZI, de origen israelita. Las nuevas armas son “subfusiles modernos, más livianos, ergonómicos, de la marca CZ Scorpion Evo 3, un cargador de 30 municiones, calibre 9 milímetros, que viene a modernizar la tan famosa UZI, que llega a cerca de 30 años de servicio, (…) pero progresivamente se va a ir reemplazando por este tipo de armamento”, dijo el ministro Arrau a La Tercera.

El armamento es automático, lo que “le da mayor poder de fuego sin duda a los Carabineros en la calle para enfrentar al crimen que hoy día tenemos, que es cada vez más violento”, añadió la autoridad. Para usarlas, los policías deberán capacitarse.

En ese sentido, la entrega de las CZ Scorpion Evo 3 apunta al plan de aumento de presupuesto para Carabineros, PDI y Gendarmería en más de nueve puntos porcentuales. La inversión, de más de 103 mil millones, irá a “mejorar remuneraciones a carabineros, además de otras cosas que están incorporadas del presupuesto, como más cámaras corporales, vehículos”.

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, valoró positivamente la aprobación del proyecto de Reglas de Uso de la Fuerza, “sobre todo tomando en consideración lo que es el combate al crimen organizado”.

Respecto a la incorporación del subfusil checo, dijo que “es un armamento muy versátil, un armamento muy preciso también, y que nos permite al personal no solamente practicar, entrenar y mejorar sus condiciones, sino que esto también va en directa relación con el procedimiento policial que se debe adoptar”.

“En términos generales, por supuesto que tiene ventajas comparativas, particularmente lo que es el peso de cada unidad y eso también permite una mejor maniobrabilidad respecto de su utilización”, señaló la autoridad policial. Del mismo modo, agregó que se destinará a unidades especializadas en situaciones de alta complejidad.