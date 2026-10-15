Boric llama al progresismo a reconectar: “Tenemos que salir a hablar con la gente a las calles”

El expresidente Gabriel Boric descartó que la reunión convocada por Michelle Bachelet con los principales dirigentes de los partidos del progresismo tuviera como objetivo abordar futuras candidaturas presidenciales y llamó a la oposición a concentrarse en recuperar la confianza de la ciudadanía, tras reconocer la magnitud de la derrota electoral que permitió la llegada de José Antonio Kast a La Moneda.

Luego de participar este jueves en el encuentro realizado en la fundación Horizonte Ciudadano, en Ñuñoa, el exmandatario calificó la instancia como “muy positiva” y destacó la voluntad de unidad entre las distintas fuerzas de izquierda y centroizquierda.

Sin embargo, sostuvo que esa articulación debe traducirse en una mayor presencia territorial y en un esfuerzo por escuchar las preocupaciones de la población, especialmente en un contexto marcado por las dificultades económicas que enfrentan numerosas familias.

“Hoy día en Chile hay muchas personas preocupadas, pasando angustias, no llegando a fin de mes, con diferentes dificultades, pero también con sueños, con esperanzas, con ganas de seguir surgiendo”, afirmó.

Boric planteó que los partidos del progresismo deben orientar su trabajo hacia esas inquietudes y evitar que la discusión política quede restringida a sus propios espacios de participación.

En ese sentido, sostuvo que la reconstrucción del vínculo con la ciudadanía requiere una presencia más activa en los territorios, mediante encuentros directos con las personas y sus organizaciones. “No basta con hablar solamente ante nosotros mismos”, señaló.

El exjefe de Estado agregó que “tenemos que salir a hablar con la gente a las calles, en las plazas, en los centros deportivos”, enfatizando la necesidad de conocer directamente las dificultades y aspiraciones de la población.

Uno de los asuntos sobre los que fue consultado tras la reunión fue la posibilidad de que el encuentro estuviera relacionado con una eventual candidatura presidencial de Michelle Bachelet, quien recientemente abrió la puerta a competir por tercera vez por La Moneda.

Frente a esa interpretación, Boric descartó que se hubiera discutido el tema durante la cita. “No hablamos nada de candidaturas”, aseguró.

El expresidente sostuvo que las prioridades de la oposición deben estar puestas en una reflexión sobre los resultados de la última elección presidencial y en comprender las razones que llevaron al progresismo a perder el Gobierno. “Nosotros perdimos y perdimos por alto la última elección, y no fue hace tanto tiempo”, afirmó.

A su juicio, antes de proyectar nuevas competencias electorales, las colectividades deben analizar lo ocurrido y trabajar para recuperar la confianza de quienes dejaron de respaldarlas.

Sus declaraciones se producen en medio de las conversaciones sobre el futuro político de Bachelet, luego de su fallida candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas, presentada durante la administración de Boric y cuyo respaldo fue retirado por el Gobierno de Kast.

La reunión de este jueves congregó a los principales dirigentes de las fuerzas opositoras en torno a ambos exmandatarios, en una instancia orientada a dialogar sobre el escenario político y la relación con la actual administración.

Bachelet y Boric ya habían expresado posiciones conjuntas frente a determinadas decisiones del Ejecutivo, entre ellas la adhesión de Chile al Escudo de las Américas, iniciativa impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump.

Durante sus declaraciones posteriores al encuentro, Boric también abordó las críticas del actual Gobierno a la gestión de su administración, cuestionando que las dificultades que enfrenta el país sean atribuidas a las autoridades anteriores.

“Cuando uno gobierna, uno es el responsable de que la calidad de vida de los chilenos y chilenas mejore”, sostuvo.

El exmandatario agregó que “andar echándole la culpa a otro no construye nada, no soluciona nada, y evade las responsabilidades y erosiona la confianza”.

Con ello, planteó que corresponde al Ejecutivo asumir las decisiones y responsabilidades propias del ejercicio del poder, en lugar de concentrar sus explicaciones en la administración precedente.

Boric también valoró su relación con Michelle Bachelet y confirmó que ambos continuarán dialogando y trabajando a partir de sus visiones sobre el futuro del país.

Asimismo, adelantó que los partidos del progresismo estarían organizando una nueva reunión para noviembre, aunque precisó que el énfasis no debería limitarse a encuentros entre dirigentes.

Según explicó, el objetivo principal será “salir conjuntamente a la calle, a los barrios, a conectarnos con la gente”.