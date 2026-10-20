18-O incendió WhatsApp de La Moneda: choque entre Arrau y Barros por llamado a la prudencia

El séptimo aniversario del estallido social no solo dejó incidentes en las calles de Santiago. También encendió los ánimos dentro del gabinete de José Antonio Kast, donde una petición de prudencia terminó provocando un choque entre los ministros de Seguridad Pública, Martín Arrau, y Defensa, Fernando Barros.

Según reveló La Tercera, el conflicto comenzó el viernes 16 de octubre, cuando Arrau pidió a sus pares, a través del grupo de WhatsApp ministerial, evitar pronunciamientos sobre el 18-O para no crispar el ambiente político ni abrir nuevos flancos al Ejecutivo.

Pero Barros no compartió la estrategia del silencio. De acuerdo con quienes conocieron el intercambio, el titular de Defensa se opuso al planteamiento y defendió la necesidad de condenar con firmeza los hechos de violencia asociados a la fecha. La discusión también involucró a la ministra de Energía, Ximena Rincón, quien respaldó la necesidad de fijar una postura pública.

El episodio ocurrió mientras sectores de la derecha, especialmente libertarios, presionaban a La Moneda para cumplir las promesas de campaña, entre ellas los indultos a exuniformados condenados por hechos ocurridos durante el estallido social. En el oficialismo, algunos interpretaron la petición de Arrau como un intento de evitar nuevas controversias.

El desencuentro tampoco fue un episodio aislado en el gabinete. Barros ya había protagonizado diferencias con el canciller Francisco Pérez Mackenna por los aranceles estadounidenses y la controversia con Argentina sobre el estrecho de Magallanes.

La paradoja llegó después del 18-O. El mismo Arrau que había recomendado cautela endureció su discurso tras los disturbios del domingo, calificando a sus responsables de “delincuentes, antisociales, sociópatas” y denunciando actos de “delincuencia pura y dura”.

Kast, por su parte, instruyó utilizar las herramientas legales y administrativas para expulsar a los extranjeros involucrados en los desmanes.

Así, la prudencia que se intentó imponer puertas adentro terminó dando paso a una condena pública sin matices. El 18-O volvió a marcar diferencias en La Moneda, esta vez sobre cuánto hablar y con qué fuerza hacerlo.