Alerta por lluvias intensas en cinco regiones: prevén hasta 40 mm y riesgo de nuevos aluviones

Un nuevo sistema frontal afectará este martes 20 de octubre a gran parte de la zona central del país, con precipitaciones moderadas a fuertes, tormentas eléctricas, posibles granizos y ráfagas de viento, en una jornada que podría generar anegamientos, crecidas de cauces y remociones en masa.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó su alerta meteorológica AA180-1/2026, que estará vigente entre la tarde y la noche de este martes y comprende sectores de las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule.

De acuerdo con el organismo, los montos de precipitación podrían alcanzar hasta 40 milímetros en algunas zonas, con la particularidad de que una parte importante del agua podría caer en períodos relativamente cortos.

Las mayores precipitaciones se esperan en la Región de O’Higgins, donde la DMC proyecta entre 30 y 40 milímetros tanto en el valle como en la precordillera, mientras que en la cordillera de la Costa los acumulados podrían fluctuar entre 20 y 30 milímetros.

En la Región Metropolitana, el pronóstico contempla entre 25 y 35 milímetros en la cordillera de la Costa, entre 20 y 30 milímetros en el valle y alrededor de 25 milímetros en sectores precordilleranos, según los montos detallados en la actualización de la alerta.

Para Santiago, las precipitaciones podrían comenzar durante la mañana con distinta intensidad. Sin embargo, los pronósticos coinciden en que la etapa más intensa del sistema frontal se concentraría durante la tarde y noche.

En particular, se espera que las lluvias más fuertes comiencen alrededor de las 16:00 o 17:00 horas y se extiendan hasta la medianoche, acompañadas de vientos que podrían alcanzar velocidades de entre 25 y 45 kilómetros por hora.

La inestabilidad atmosférica también favorecería la formación de tormentas eléctricas, con posibilidad de granizos y rachas de viento localmente intensas.

El meteorólogo de Meteored Javier Hernández advirtió que la combinación de estos fenómenos podría provocar dificultades en distintos puntos de la capital. “La combinación de precipitaciones intensas en periodos breves, actividad eléctrica, granizos y viento podría generar complicaciones puntuales en distintos sectores de la capital”, señaló.

Según el especialista, entre las comunas que podrían recibir precipitaciones de mayor intensidad se encuentran Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Florida, Puente Alto, La Reina y Pirque.

Estas proyecciones apuntan especialmente a sectores precordilleranos y determinadas zonas del valle, aunque la distribución final de las lluvias dependerá del comportamiento del sistema frontal.

El episodio ocurre una semana después de las intensas precipitaciones que provocaron emergencias en distintos puntos de la Región Metropolitana, incluyendo remociones de tierra y aluviones.

Por ello, una de las principales preocupaciones frente al nuevo evento meteorológico es la posibilidad de que se produzcan situaciones similares, particularmente en zonas expuestas a la activación de quebradas y desplazamientos de material.

La combinación de lluvias intensas en pocas horas, tormentas eléctricas y viento también podría favorecer anegamientos urbanos, desbordes de canales, crecidas de cauces y problemas de conectividad.

Desde la Dirección Meteorológica de Chile han advertido que las condiciones previstas para esta jornada presentan similitudes con las registradas durante el sistema frontal de la semana pasada.

En conversación con radio Cooperativa, el meteorólogo Elio Brufort explicó que la tormenta tendrá “condiciones propicias para la formación de corrientes de viento ascendentes, impulsadas por el calor superficial, similares a la del martes pasado”.

El especialista aludió a las condiciones que pueden favorecer fenómenos de viento intenso, como los registrados anteriormente en Estación Central.

En cuanto a las precipitaciones previstas para las demás regiones bajo alerta, en Coquimbo se esperan entre 15 y 25 milímetros en la cordillera de la Costa y entre 20 y 30 milímetros en la precordillera y los valles precordilleranos.

Para Valparaíso, los montos estimados alcanzan entre 25 y 35 milímetros en la cordillera de la Costa y alrededor de 25 milímetros en sectores precordilleranos.

En Maule, tanto el valle como la precordillera podrían registrar entre 25 y 35 milímetros de lluvia durante el período considerado.

Además de las cinco regiones incluidas en la alerta por precipitaciones moderadas a fuertes, otros avisos meteorológicos consideran condiciones de inestabilidad en Ñuble y Biobío.

El meteorólogo Jaime Leyton, de Megatiempo, señaló que el área de mayor inestabilidad se extendería entre Los Vilos y la Región de O’Higgins, donde se esperan acumulados significativos.

La DMC también mantiene advertencias por la posibilidad de tormentas eléctricas y granizos en distintos sectores de la zona central.

En Santiago, los pronósticos indican que la inestabilidad podría continuar durante los próximos días, con posibilidades de nuevas precipitaciones hasta el viernes 23 de octubre.

Frente a este escenario, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales de Meteorología y a las instrucciones de Senapred, especialmente en sectores expuestos a inundaciones, crecidas de cauces o remociones en masa.