Fiscalía investiga secuestro de empresario en San Bernardo y despliega operativos en Santiago

La Fiscalía Supraterritorial investiga una denuncia de secuestro registrada en San Bernardo, en la zona sur de Santiago, mientras equipos especializados de Carabineros desarrollan operativos en distintos puntos de la capital para esclarecer lo ocurrido.

El fiscal Marcelo Vargas confirmó que el organismo persecutor tomó conocimiento del caso durante la madrugada del martes y que se encuentran en curso diversas diligencias.

“El equipo tomó conocimiento de este procedimiento el día de ayer, en horas de la madrugada, donde ingresó un procedimiento por un delito de secuestro”, explicó.

Según los antecedentes preliminares, la investigación apunta al secuestro de un empresario de San Bernardo, quien habría sido trasladado hasta una fábrica abandonada en la comuna de Quinta Normal.

De acuerdo con información difundida por Meganoticias, personal del OS9 y del Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros trabaja en ese inmueble, realizando diligencias para establecer las circunstancias del hecho.

La investigación, sin embargo, se mantiene bajo reserva. Vargas evitó confirmar antecedentes sobre la eventual víctima, las condiciones en que se habría producido el secuestro o la identidad de posibles involucrados.

“Se están llevando adelante una serie de acciones para poder dilucidarlo”, señaló el persecutor.

Consultado sobre si los investigadores han logrado establecer contacto con la presunta víctima o con quienes podrían estar detrás del hecho, el fiscal declinó entregar mayores antecedentes.

“Eso son detalles de la investigación, que no se los puedo entregar por ahora”, respondió.

Por el momento, la Fiscalía ha confirmado que la denuncia se originó en San Bernardo y que las diligencias se extienden a otros sectores de Santiago, entre ellos Quinta Normal.

La participación de unidades especializadas de Carabineros forma parte de los procedimientos destinados a reunir antecedentes sobre el presunto secuestro, mientras las autoridades mantienen reserva respecto de sus resultados y del estado de la eventual víctima.