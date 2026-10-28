Kast designa al general Máximo Venegas como nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto por dos años

El Presidente José Antonio Kast designó este miércoles al general de Aviación Máximo Venegas Raggio como nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto (EMCO), cargo que ejercerá durante los próximos dos años.

“He designado al general de Aviación Máximo Venegas Raggio como nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto”, anunció el Mandatario, quien le deseó éxito en sus funciones y reafirmó el compromiso del Gobierno con el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la defensa del país.

El nombramiento se concretó tras una audiencia en el Palacio de La Moneda, donde Kast recibió al oficial junto al ministro de Defensa Nacional, Fernando Barros, y al actual jefe del EMCO, general de Aviación Leonardo Romanini Gutiérrez.

Venegas reemplazará precisamente a Romanini, quien dejará la jefatura del organismo para asumir como comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile (FACh).

El nuevo titular del EMCO tiene 59 años y cuenta con una extensa trayectoria en la institución. Ingresó a la Escuela de Aviación Capitán Manuel Ávalos Prado en 1985 y egresó como alférez el 1 de enero de 1989, año en que obtuvo la especialidad de piloto de guerra.

Durante su carrera se desempeñó en el área de combate, pilotando aeronaves F-5, entre otras.

En 2019 ascendió a general de Brigada Aérea y tres años después alcanzó el grado de general de Aviación. Ese mismo 2022 asumió como comandante del Comando Logístico, mientras que en 2024 fue nombrado comandante del Comando de Combate de la FACh.

En el ámbito académico, Venegas es magíster en Gestión de Procesos de la Universidad Federal Fluminense de Brasil e ingeniero de Ejecución en Sistemas Aeronáuticos de la Academia de Guerra Aérea.

También posee formación como oficial de Estado Mayor en las academias de Guerra Aérea de Chile y de la Fuerza Aérea Brasileña, además de diplomados en Evaluación de Proyectos de la CEPAL y en Gestión Logística y Distribución de la Universidad Gabriela Mistral.

El Estado Mayor Conjunto es un organismo dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, encargado de asesorar en la preparación y el empleo conjunto de las Fuerzas Armadas.

Entre sus funciones se encuentran la planificación estratégica y la coordinación de las capacidades del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, además del mando militar de las fuerzas asignadas a operaciones conjuntas, conforme a la legislación vigente.