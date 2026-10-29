Frei advierte: interceptar un buque chileno por comercio con Malvinas dañaría relación con Argentina

El expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle advirtió que una eventual interceptación de un buque chileno por parte de Argentina, en medio de la controversia por el comercio con las islas Malvinas, podría provocar un deterioro innecesario de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

En una entrevista publicada este miércoles por la revista especializada Realidad y Perspectiva, el exmandatario rechazó la posibilidad de restringir el transporte marítimo de mercancías desde Punta Arenas hacia el archipiélago, administrado por el Reino Unido y cuya soberanía reclama Argentina.

“No lo comparto. Restringir el transporte de alimentos, medicamentos, materiales o repuestos afectaría el legítimo comercio exterior de Chile y los intereses económicos de la Región de Magallanes”, afirmó.

Frei sostuvo que el respaldo histórico de Chile a la reclamación argentina no implica aceptar medidas que limiten las relaciones comerciales con los habitantes de las islas.

“Chile ha respaldado de manera invariable desde 1990 la reclamación argentina de soberanía en Malvinas, tanto en el Comité de Descolonización como en la Asamblea General de la ONU, incluso patrocinando las distintas resoluciones, pero ello no supone aceptar un bloqueo económico ni renunciar al comercio con los habitantes de las islas”, explicó.

El exjefe de Estado también cuestionó que Argentina pudiera aplicar unilateralmente su legislación interna para restringir la navegación de embarcaciones chilenas.

“Una norma interna argentina no puede imponerse unilateralmente ni desplazar las reglas internacionales de navegación”, enfatizó.

En ese contexto, formuló una advertencia sobre las consecuencias de una eventual intervención contra una embarcación nacional.

“La interceptación arbitraria de una nave chilena generaría una controversia y, en el ámbito diplomático, deterioraría innecesariamente nuestra relación bilateral”, señaló.

Pese a sus cuestionamientos, Frei destacó los avances de la cooperación entre Chile y Argentina en materias energéticas, mineras, de seguridad, agricultura y conectividad fronteriza.

Recordó que durante su Gobierno se impulsaron acuerdos de integración con el entonces presidente argentino Carlos Menem, entre ellos la asociación de Chile al Mercosur en 1996, la interconexión gasífera y el Tratado de Integración Minera.

La entrevista también abordó el estado de la política exterior chilena. En ese ámbito, el expresidente manifestó preocupación por el debilitamiento de los consensos que históricamente han orientado las relaciones internacionales del país.

“Lamentablemente, este entendimiento se ha debilitado por la creciente polarización interna y la proyección de las diferencias ideológicas al ámbito internacional”, sostuvo.

Según Frei, asuntos como los derechos humanos, la migración, la integración regional y las relaciones con Estados Unidos, China y otros gobiernos latinoamericanos son abordados cada vez más desde las diferencias políticas internas.

El exmandatario también cuestionó los criterios empleados en algunos nombramientos diplomáticos.

“En los últimos años, algunas designaciones motivadas por compromisos políticos o personales han recaído en personas sin la preparación requerida, e incluso han dado lugar a conductas impropias de tan alta investidura”, afirmó.

Frente a ello, recordó que durante su administración procuró mantener una proporción aproximada de 80% de embajadores de carrera y 20% de personas de confianza presidencial con idoneidad para el cargo.

Frei propuso evaluar una regulación legal que asegure una participación mayoritaria de funcionarios de carrera en las destinaciones diplomáticas, además de fortalecer la Academia Diplomática y modernizar el servicio exterior.

“La creciente complejidad del escenario internacional exige una diplomacia cada vez más profesional, con formación especializada y plena conciencia de las responsabilidades inherentes a la representación del Estado”, concluyó.