Encuentran con vida en San Bernardo a hombre secuestrado tras robo en La Florida

La Fiscalía confirmó que un hombre que había sido secuestrado tras un violento robo en su casa en La Florida apareció en buen estado de salud en San Bernardo.

El fiscal Jorge Reyes describió la naturaleza del asalto, ocurrido en la vivienda de calle Alicahue con Santa Teresa de Los Andes. “Al interior del domicilio se encontraba el grupo familiar compuesto por el matrimonio y sus dos hijos, uno menor de edad y una mayor de edad. Estas personas fueron amarradas, intimidadas, se sustrajeron una diversidad de especies del interior del domicilio, se sustrajo una camioneta”, dijo.

El jefe de hogar fue secuestrado “con su documentación bancaria para efectos de hacer algún tipo de transferencia o obtención de dinero”.

En horas de esta mañana, tras desconocerse su paradero, la víctima apareció en buen estado de salud en la comuna de San Bernardo. El vehículo de la familia, en tanto, apareció en Bajos de Mena, en la comuna de Puente Alto.

Ambos sitios del suceso están resguardados por funcionarios de la Policía de Investigaciones, que llevarán la investigación, específicamente por la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana Sur.