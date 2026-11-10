PDG cumple advertencia y Cámara rechaza Presupuesto de Interior por recorte a Senapred y Ley Cholito

El Gobierno de José Antonio Kast sufrió este martes un revés en la discusión del Presupuesto 2027. La Cámara de Diputados rechazó la partida del Ministerio del Interior tras un empate de 71 votos a favor y 71 en contra, en medio de críticas por los recortes a Senapred y al programa de Tenencia Responsable de Mascotas, conocido como Ley Cholito.

Y esta vez el Partido de la Gente (PDG) cumplió su advertencia. Tras respaldar mayoritariamente la aprobación general del Presupuesto el lunes, la bancada se sumó al rechazo de Interior, una decisión que había anticipado su jefe, Juan Marcelo Valenzuela, al advertir que, si el Ejecutivo no corregía los recortes sociales, los encontraría al frente.

La votación se produjo luego de una solicitud de votación separada presentada por los diputados del Frente Amplio Jorge Brito, Emilia Schneider y Carolina Tello.

Uno de los principales cuestionamientos apuntó al programa de Gestión del Riesgo de Desastres de Senapred, cuyos recursos bajarían de $842 millones en 2026 a $584 millones en 2027, una reducción superior al 30%.

A ello se suma el recorte del 86% al programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía, que pasaría de $3.634 millones a apenas $514 millones, afectando recursos destinados, entre otras iniciativas, a esterilizaciones y control de la población animal.

El PDG pasa de las advertencias a los votos

El diputado Valenzuela justificó el rechazo señalando que la responsabilidad fiscal también implica evitar mayores gastos futuros.

“Mientras no se restituyan estos recursos, vamos a rechazar esta partida”, advirtió el jefe de bancada del PDG.

Desde la oposición, el diputado Daniel Manouchehri (PS) arremetió contra el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, por disminuir recursos para enfrentar catástrofes en un país expuesto a terremotos, incendios y eventos climáticos extremos.

También cuestionó el recorte a la Ley Cholito con una pregunta dirigida a La Moneda: “¿Qué le hicieron las mascotas a Kast?”.

Quiroz, por su parte, defendió la propuesta. Aseguró que el programa para atender emergencias contempla inicialmente $41 mil millones y sostuvo que “nunca va a haber una situación de emergencia que no va a ser atendida por falta de dinero”.

Sobre tenencia responsable, afirmó que no prevé problemas para implementar la legislación con los recursos propuestos.

El rechazo también contó con votos de parlamentarios fuera de la oposición, entre ellos Carlos Chandía (RN).

Con este resultado, la partida de Interior, cartera encabezada por Claudio Alvarado, quedó rechazada en la Cámara, por lo que el Ejecutivo deberá buscar su reposición durante la tramitación en el Senado.

El traspié no significa que el ministerio quede definitivamente sin recursos, pero sí obliga a Hacienda a volver a negociar. Y deja una primera señal concreta: el PDG, que el lunes ayudó a Kast a avanzar con el Presupuesto, este martes le negó sus votos en una de sus partidas.