Bencinazo parlamentario: diputados y senadores gastaron más de $262 millones en combustible

En medio del alza de los combustibles y de las repercusiones del paro de camioneros, un reportaje de CHV Noticias reveló cuánto dinero destinaron diputados y senadores a gastos de bencina financiados con fondos públicos. Las cifras muestran que, entre marzo y mayo de este año, los parlamentarios rindieron más de $262 millones por este concepto, con diferencias significativas incluso entre representantes de una misma zona.

La investigación, realizada por CHV Noticias, examinó los antecedentes disponibles a través de Transparencia para identificar a los congresistas que registraron los mayores gastos durante los tres meses analizados, período marcado por el denominado bencinazo.

Aunque el Estado contempla recursos para financiar los traslados que diputados y senadores realizan en el ejercicio de sus funciones, los montos declarados presentan importantes diferencias entre parlamentarios.

Según los datos recopilados por CHV Noticias, los senadores encabezaron los mayores gastos individuales, con cifras que en algunos casos superaron los $5 millones en apenas tres meses.

El primer lugar del ranking lo ocupó el senador Carlos Kuschel (RN), quien rindió $5.032.016 entre marzo y mayo. Le siguió Javier Macaya (UDI), con $4.463.336, mientras que el tercer puesto correspondió a Manuel José Ossandón (RN), con $3.863.633.

En cuarto lugar apareció Enrique Van Rysselberghe (RN), con $3.065.869, seguido por Loreto Carvajal (PPD), quien registró $2.904.137.

En la Cámara de Diputados, la parlamentaria que encabezó la lista fue Carolina Tello (Frente Amplio), con $3.659.177 rendidos durante el mismo período.

El segundo lugar correspondió a Joanna Pérez (Demócratas), con $3.127.489, seguida por Emilia Nuyado (Partido Socialista), con $3.006.249.

Completaron los cinco primeros puestos Marco Sulantay (UDI), quien registró $2.917.139, y Agustín Romero (Partido Republicano), con $2.761.021.

De esta manera, los diez parlamentarios que encabezaron ambos listados acumularon más de $34,8 millones en gastos de combustible durante los tres meses examinados.

Las cifras se conocen en un escenario de cuestionamientos por el aumento de los precios de los combustibles, que durante los últimos meses ha impactado los costos de transporte de distintos sectores económicos y de la ciudadanía.

Uno de los parlamentarios que respondió a las consultas del reportaje fue el senador Manuel José Ossandón, quien defendió los montos rendidos y aseguró que corresponden a desplazamientos necesarios para desarrollar su trabajo legislativo y territorial.

“Son como 6 mil kilómetros al mes, que es lo que yo ando trabajando, porque además yo vivo fuera de Santiago… Yo tengo que trabajar, porque también me puedo quedar en la casa, en mi oficina distrital. Esto es trabajo, yo no ando paseando”, afirmó el legislador de Renovación Nacional.

De acuerdo con el reportaje, Ossandón registró gastos asociados a cinco vehículos utilizados por él y su equipo de trabajo.

El senador también planteó que existen diferencias en las necesidades de desplazamiento de los parlamentarios, dependiendo de dónde viven y de las actividades que realizan.

“La mayoría de ellos (senadores que rindieron menos de un millón) viven en el centro de Santiago. ¿Qué quieres que haga, qué deje de trabajar?”, sostuvo.

Consultado sobre la posibilidad de financiar esos gastos con su dieta parlamentaria, que asciende a $8.239.091 según los antecedentes presentados en el reportaje, Ossandón descartó esa alternativa.

“No corresponde, porque esto me lo dan para mí trabajo. No lo voy a usar de mi dieta, porque yo vivo de eso, tengo un montón de cuentas y vivo de mi sueldo igual que todos, tengo un buen sueldo, pero vivo de eso y eso es pega”, respondió.

Otro de los parlamentarios consultados fue Javier Macaya, quien ocupó el segundo lugar entre los senadores con mayores gastos de combustible.

El legislador de la UDI sostuvo que los montos asociados a su trabajo incluyen distintos conceptos relacionados con los traslados, como arriendo de vehículos y seguros.

Sin embargo, CHV Noticias precisó que la cifra de $4.463.336 corresponde exclusivamente al gasto de combustible informado a través de Transparencia.

“Probablemente yo le asigno a las personas que trabajan conmigo un ítem para que se puedan movilizar. Yo no ando revisando el gasto de los pares, pero yo asumo que tiene que ver con eso y yo arriendo un vehículo”, manifestó Macaya.

El reportaje también puso de relieve las diferencias entre congresistas que representan territorios similares, pese a que todos cuentan con recursos públicos destinados a financiar sus desplazamientos por actividades parlamentarias.

Los antecedentes muestran que los gastos individuales pueden variar considerablemente, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y que los mayores montos no se concentran exclusivamente en un sector político.

Así, mientras Kuschel, Macaya y Ossandón encabezaron los registros del Senado, en la Cámara los primeros lugares fueron ocupados por representantes del Frente Amplio, Demócratas, el Partido Socialista, la UDI y el Partido Republicano.

La investigación de CHV Noticias se difundió en medio de una semana marcada por las consecuencias del paro de camioneros y las negociaciones del Gobierno para enfrentar el impacto del aumento de los combustibles.

En ese contexto, los más de $262 millones rendidos por diputados y senadores entre marzo y mayo permiten dimensionar el gasto público destinado a financiar el combustible utilizado en las actividades parlamentarias, así como las diferencias entre los montos declarados por sus integrantes.