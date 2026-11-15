María Paz Lagos: “El éxito de los 50 Best será lo que seamos capaces de construir a partir de él”

Chile ha construido su identidad turística internacional a partir de la diversidad de sus paisajes. La Patagonia, el desierto de Atacama, sus montañas y parques nacionales han contribuido a consolidar al país como referente del turismo de naturaleza y aventura. Sin embargo, el desafío actual es ampliar ese reconocimiento y poner en valor otros atributos, como su gastronomía, sus vinos, su patrimonio cultural y las tradiciones de sus territorios.

La realización de The 50 Best Vineyards 2026 representa una oportunidad para avanzar en esa dirección. La llegada de líderes de la industria vitivinícola, periodistas y referentes internacionales del turismo y la gastronomía permitirá mostrar una oferta que busca trascender la calidad de los vinos nacionales.

Para la subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos, el desafío es transformar esta vitrina en una plataforma de desarrollo que permita atraer visitantes, aumentar su permanencia en el país y generar oportunidades económicas para las regiones.

“Nuestro desafío es pasar de invitar al mundo a contemplar Chile a invitarlo a vivir Chile. No buscamos únicamente que lleguen más turistas. Queremos que tengan una buena experiencia, que recomienden Chile y que quieran volver”, afirma en conversación con Revista Jengibre de El Mostrador.

Una oportunidad que trasciende al vino

La llegada de The 50 Best Vineyards a Chile es, para Lagos, el reconocimiento a un proceso de transformación de la industria vitivinícola nacional, que durante las últimas décadas ha incorporado el turismo y la creación de experiencias a su actividad productiva.

“Es la primera vez que esta premiación llega a Chile y eso no es casualidad. Es el reconocimiento a décadas de trabajo de nuestras viñas, que pasaron de producir y exportar vinos a abrir sus puertas para entregar experiencias a los turistas”, sostiene.

El país llega a este encuentro con importantes reconocimientos internacionales. En 2025, Viña Vik fue elegida como el mejor viñedo del mundo en el ranking The World’s 50 Best Vineyards, donde también figuraron otras cinco viñas chilenas. A ello se suma el reconocimiento a Viña Santa Rita en The World’s 50 Best Wineries 2025 y la distinción al Centro del Vino Concha y Toro como Mejor Experiencia de Turismo Enológico de Sudamérica en los World Travel Awards 2026.

–¿Puede The 50 Best Vineyards marcar un antes y un después para el turismo en Chile?

–Sin duda. Se trata de una oportunidad extraordinaria para el posicionamiento internacional de Chile en el enoturismo, que caminará en conjunto con la gastronomía.

Esta semana tendremos en los valles de Santiago, Concepción y Colchagua a cientos de líderes, periodistas y referentes internacionales del vino y la gastronomía. Es una gran vitrina para Chile que debemos sostener después de que termine el evento.

Lo más importante es entender que estos encuentros no deben ser un objetivo en sí mismos, sino una plataforma para generar oportunidades de desarrollo a largo plazo. Tenemos la posibilidad de mostrar que Chile no solamente produce vinos de excelencia, sino que ofrece experiencias que integran gastronomía, identidad, hospitalidad, cultura y patrimonio.

La autoridad enfatiza que “ésta es una gran vitrina para Chile que debemos sostener después que se acaben los 50 Best. Como Subsecretaria de Turismo nos subimos entusiastas a apoyar esta iniciativa cuando ya estaba andando y quiero reconocer especialmente a quienes tuvieron la visión de impulsarla como son Max Raide y los gobernadores Claudio Orrego y Sergio Giacaman”. También releva el trabajo del Programa Estratégico Mesorregional Enoturismo Chile, que lleva casi una década impulsando el posicionamiento de esta actividad.

“El verdadero éxito de The 50 Best Vineyards no será solamente haber recibido y organizado un evento internacional, sino lo que seamos capaces de construir a partir de él”, señala.

El vino como plataforma para proyectar la gastronomía

El reconocimiento internacional de los vinos chilenos constituye una ventaja competitiva que el país busca aprovechar para impulsar su posicionamiento gastronómico. La experiencia de otros países demuestra que la cocina puede convertirse en uno de los principales atributos turísticos de una nación, aunque Lagos advierte que Chile debe construir su propio camino.

–¿Qué le falta a Chile para alcanzar un reconocimiento gastronómico internacional similar al de Perú o México?

–Chile tiene condiciones extraordinarias para avanzar en esa dirección, pero tenemos que seguir apoyando el desarrollo del sector gastronómico y fortalecer esa identidad propia que ya se está posicionando gracias al trabajo de grandes cocineros y cocineras a nivel nacional.

Tenemos que articular estas propuestas con la cadena de comercialización y promocionar nuestra diversidad territorial, productos, eventos, vendimias, festivales gastronómicos y tradiciones.

Aquí tenemos una ventaja competitiva muy importante: el vino chileno ya cuenta con reconocimiento internacional. Nuestro desafío es aprovechar ese posicionamiento para proyectar también nuestra gastronomía.

No se trata solamente de ofrecer una degustación de vinos, sino de construir experiencias donde el visitante descubra la cocina local, conozca a sus productores, entienda el origen de los ingredientes y experimente la cultura del lugar.

El reconocimiento internacional no se consigue únicamente con una buena cocina. Se construye con identidad, calidad, innovación, hospitalidad y visibilidad. Y lo más importante: ningún país se vuelve destino gastronómico si antes no cree en su propia cocina.

El turismo como motor del desarrollo económico

Más allá de su aporte a la imagen internacional del país, el turismo tiene una capacidad relevante para generar empleo y distribuir oportunidades de desarrollo en los territorios. Por eso, uno de los objetivos de la actual administración es fortalecer su contribución a la economía nacional.

“Nuestro objetivo es claro. Queremos sacar al turismo de las páginas sociales para llevarlo a las páginas económicas”, señala Lagos.

En esa línea, el Gobierno se ha propuesto aumentar en un punto porcentual la contribución del turismo al PIB, generar 100 mil nuevos empleos vinculados al sector y cuadruplicar la inversión turística privada durante los próximos cuatro años. La autoridad destaca que este año la meta era generar 12 mil puestos de trabajo y que la cifra ya alcanza los 19 mil.

–¿Cómo imagina a Chile en el escenario turístico mundial hacia 2030?

–Me imagino un país mejor conectado, con más rutas y más aerolíneas que elijan Chile. Veo US$1.600 millones de inversión turística en marcha en distintas regiones y turistas de larga distancia que vienen desde Australia, Estados Unidos, Europa y Asia, se quedan más días y gastan más en la economía local.

Veo parques nacionales de estándar mundial, comunidades y pequeños emprendedores como protagonistas de la oferta, y un sector con reglas laborales pensadas para su realidad.

Tenemos que lograr visualizar que, cuando un turista extranjero paga una noche en Puerto Natales o una comida en el Valle de Colchagua, Chile está exportando igual que cuando vende cobre o fruta, pero esos recursos se quedan en el almacén, en el guía local y en la cocinera del pueblo.

El turismo llega donde otras industrias no llegan, a comunas pequeñas, y abre oportunidades laborales para mujeres, jóvenes y personas pertenecientes a lo que se ha denominado economía plateada.

Para Lagos, el desafío también es que la ciudadanía reconozca su participación en esta actividad y el valor que tiene para las economías locales.

“Cada chileno debe entender que el turismo también es suyo. Somos anfitriones de un país extraordinario y, cuando lo mostramos con orgullo, ese esfuerzo vuelve a nuestras regiones convertido en trabajo y desarrollo”, afirma.

Más allá de la Patagonia y el desierto de Atacama

Aunque Chile cuenta con una imagen internacional reconocida, la subsecretaria advierte que esa misma fortaleza puede dejar en segundo plano otros atributos del país.

“Paradójicamente, nuestro principal obstáculo es nuestro propio éxito. El mundo conoce a Chile por la Patagonia, el desierto de Atacama y nuestros extraordinarios paisajes. Esa imagen es tan potente que deja en segundo plano todo lo demás”, explica.

El desafío es construir un relato turístico que incorpore la riqueza cultural, histórica y gastronómica nacional: desde sus productos del mar y sus vinos hasta la cocina de los pueblos originarios, sus sitios patrimoniales y su tradición literaria.

Para avanzar, la Subsecretaría de Turismo estableció una alianza con ProChile y mantiene conversaciones con embajadores y gremios exportadores, con el objetivo de vincular los productos nacionales con la promoción internacional del destino.

–¿Puede la gastronomía convertirse en un motivo principal de viaje, como ocurre en países como Perú o México?

–Estamos seguros de que es así. Lo vemos en referentes internacionales como México y Perú, y también en nuestro país cuando los turistas viajan a comer mariscos a Coquimbo o Valparaíso, quieren probar la cocina mapuche en Curarrehue o conocer la cocina aymara en la provincia del Tamarugal y el altiplano de Arica.

Chile tiene experiencias gastronómicas tan diversas como sus paisajes. Están las cocinas ancestrales del norte, los productos marinos de nuestra extensa costa, las preparaciones de los pueblos originarios, la cocina tradicional campesina de la zona central, la cultura culinaria de Chiloé y las experiencias gastronómicas de la Patagonia.

A ello se suma la diversidad de valles vitivinícolas, que permite conocer paisajes, procesos productivos e historias, además de disfrutar de este patrimonio vivo.

La gastronomía tiene un enorme potencial para convertirse en una motivación principal de viaje, especialmente para ciertos segmentos de intereses especiales, pero también puede enriquecer la experiencia de quienes ya nos visitan, incentivándolos a permanecer más tiempo y conocer nuevos lugares.

Una estrategia público-privada para la gastronomía

Entre las iniciativas que impulsa la Subsecretaría de Turismo se encuentra la hoja de ruta “Experiencia Gastronómica en Turismo al 2030”, que busca fortalecer esta actividad mediante un trabajo coordinado entre el sector público, privado y la academia.

A ello se suma la Guía de Estándares Gastronómicos de Diseño y Operación, orientada a incorporar identidad territorial, sustentabilidad y buenas prácticas en los establecimientos, además del trabajo conjunto con INDAP para fortalecer los emprendimientos de familias campesinas.

La subsecretaria también destaca la colaboración con ONU Mujeres, que en agosto de este año convocó a más de 40 cocineras y empresarias de turismo gastronómico en el foro «Mujeres que alimentan territorios». La instancia abordó las oportunidades del patrimonio agroalimentario para fortalecer la autonomía económica de mujeres indígenas y rurales.

Sin embargo, todavía existen dificultades para conectar a los distintos actores de la cadena y consolidar una estrategia de largo plazo.

–¿Cómo convertir los productos identitarios de Chile en experiencias turísticas y generar mayores oportunidades para las comunidades locales?

–Queremos que los productos locales no sean solamente ingredientes presentes en un plato, sino protagonistas de experiencias que permitan conocer su origen, las comunidades que los producen y las tradiciones asociadas a ellos.

Tenemos desafíos de identidad. Nos cuesta decir con orgullo qué es la cocina chilena y tenemos que mirarla desde su diversidad. El segundo desafío es conectar bien la cadena: que el pescador artesanal, la recolectora y el cocinero trabajen juntos. Y lo tercero es la constancia.

En 2027 queremos trabajar en una estrategia público-privada para la gastronomía, así como lo hemos hecho con los temas de conectividad aérea y como vamos a empezar a hacerlo con montaña.

Tengo mucha confianza. Chile tiene los productos, los cocineros y una nueva generación que está rescatando nuestras raíces con enorme talento. Ahora falta creernos el cuento y fortalecer una estrategia que ya se está vislumbrando.

La integración de la historia, las tradiciones y las industrias creativas también forma parte de esta visión. Una experiencia gastronómica puede incorporar visitas a productores locales, talleres de cocina tradicional, encuentros con artesanos o actividades culturales vinculadas a la historia de un destino.

En el caso de los pueblos originarios, Lagos enfatiza que estas iniciativas deben desarrollarse con su participación activa, respetando sus conocimientos, decisiones y autenticidad.

La autoridad reconoce, además, la necesidad de avanzar en modificaciones normativas que faciliten el funcionamiento de pequeños emprendimientos gastronómicos en localidades rurales. En esta materia, la Subsecretaría trabaja con el Ministerio de Salud para abordar los requisitos sanitarios y con Sernatur para fortalecer la formalización de los servicios turísticos.

Conectividad y nuevos mercados internacionales

La diversificación de la oferta también depende de las condiciones de acceso a los destinos. Para la subsecretaria, la conectividad aérea es determinante tanto para captar visitantes de mercados de larga distancia como para facilitar sus desplazamientos dentro del país.

–¿Qué mercados internacionales deberían priorizarse y qué oportunidades existen para mejorar la conectividad?

–Nuestra prioridad está en los mercados de larga distancia, porque son los turistas que se quedan más días: Estados Unidos, Canadá, Australia, China, Alemania, Francia, España y el Reino Unido.

Eso no significa descuidar a nuestros vecinos. Tenemos un foco primordial en Brasil, cuyos visitantes disfrutan mucho de nuestro país, desde la experiencia de nieve hasta la gastronomía, las visitas a las viñas y, cada día más, el norte.

También queremos fortalecer el turismo interno, que sostiene al sector en forma permanente y, sobre todo, en momentos de crisis, como ocurrió durante la recuperación pospandemia.

No basta con tener una experiencia extraordinaria si resulta difícil llegar a ella o incorporarla dentro de un itinerario turístico. En ese sentido, un programa de stopover, que permita aprovechar escalas aéreas para incorporar estadías y experiencias en Santiago y destinos cercanos, podría ser una oportunidad interesante. Ya estamos trabajando con las líneas aéreas para que sea una realidad el próximo año.

Para Lagos, el desafío de los próximos años será consolidar una oferta turística que complemente el reconocimiento internacional de Chile como destino de naturaleza con experiencias capaces de conectar al visitante con la identidad de sus territorios.

The 50 Best Vineyards representa una oportunidad para mostrar esa diversidad, pero también para proyectarla más allá del evento. Como plantea la subsecretaria, la meta es que quienes visiten el país descubran algo más que sus paisajes: sus sabores, tradiciones y la hospitalidad de su gente.