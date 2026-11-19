El expresidente Gabriel Boric participará este sábado 21 de noviembre en la primera Cumbre de París contra la Oligarquía Internacional, un encuentro que reunirá a economistas, dirigentes políticos, investigadores y activistas para discutir propuestas destinadas a enfrentar la concentración de la riqueza y del poder económico, tecnológico y mediático.

El exmandatario chileno intervendrá como orador en la ceremonia de clausura de la actividad, que contará con la participación de los premios Nobel de Economía Joseph Stiglitz, Paul Krugman y Esther Duflo, además de Thomas Piketty, Gabriel Zucman y Naomi Klein.

La cumbre se realizará en el Théâtre de la Concorde, en París, y es impulsada por el economista francés Gabriel Zucman. Su objetivo es ampliar el debate público sobre la desigualdad y elaborar propuestas para enfrentar la concentración del poder, el conocimiento y la riqueza.

Entre los principales temas del encuentro figuran la tributación de las grandes fortunas y la implementación de impuestos mínimos a los superricos. También se abordará la concentración de las tecnologías de inteligencia artificial en grandes empresas y las alternativas para distribuir sus beneficios mediante nuevos modelos de propiedad y toma de decisiones.

La iniciativa busca, además, sentar las bases de una plataforma internacional de cooperación en estas materias.

Junto a los participantes mencionados, estarán presentes los economistas y académicos Jayati Ghosh, Julia Cagé, Isabella Weber y Pierre Rosanvallon, entre otros.

La jornada comenzará a las 11:00 horas de París, mientras que la ceremonia de clausura, en la que intervendrá Boric, está programada entre las 19:30 y las 21:30 horas locales.

La participación del expresidente ocurre pocos días después de que se anunciara su incorporación como comisionado a la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT), organización que promueve medidas para combatir la evasión y elusión fiscal y avanzar hacia sistemas tributarios más equitativos.

La instancia, activa desde 2015, está copresidida por Joseph Stiglitz y Jayati Ghosh y reúne a economistas, académicos, exautoridades y especialistas en política fiscal, desarrollo y derechos humanos.

Con motivo de su incorporación, Boric sostuvo que “la desigualdad extrema no es una ley de la naturaleza, es el resultado de decisiones políticas y tiene graves consecuencias para la democracia”.

“Me sumo a ICRICT con el objetivo de trabajar en conjunto para fortalecer la capacidad de los estados y cumplir lo que la ciudadanía legítimamente demanda, que no es más que el valor de trabajo se distribuya equitativamente entre los trabajadores”, agregó.

La comisión ha participado en el debate internacional sobre un impuesto mínimo global a las multinacionales y ha impulsado propuestas de tributación mínima para las grandes fortunas.