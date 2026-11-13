Cámara despacha Presupuesto 2027 tras maratónica sesión: Quiroz anuncia ajustes en el Senado

Después de una maratónica sesión que se extendió por más de 21 horas, la Cámara de Diputadas y Diputados despachó pasadas las 6:00 de la mañana de este viernes el proyecto de Ley de Presupuestos 2027, que ahora continuará su tramitación en el Senado.

La jornada estuvo marcada por el rechazo de algunas partidas presupuestarias y por las negociaciones que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, debió atender paralelamente para enfrentar el paro de camioneros que se mantiene en distintos puntos del país.

El secretario de Estado participó en la discusión durante la mañana del jueves, pero tuvo que trasladarse a Santiago para conducir las conversaciones con los transportistas movilizados. Posteriormente regresó al Congreso Nacional, en Valparaíso, para continuar con la tramitación presupuestaria.

Tras el despacho del proyecto, Quiroz realizó un balance positivo de la votación, aunque reconoció que todavía existen materias pendientes. “Vamos bien encaminados, efectivamente, en general, aprobando prácticamente todas las partidas. Quedan algunos obstáculos, desde luego, pero creo que vamos muy bien encaminados a terminar este proceso bien”, señaló a la prensa.

Entre los principales puntos que deberá abordar el Ejecutivo en el Senado figuran las partidas rechazadas durante su paso por la Cámara.

Una de ellas corresponde a la Secretaría General de Gobierno (Segegob), cuyo presupuesto no consiguió los votos necesarios debido al rechazo de parlamentarios del Partido de la Gente (PDG), el Partido Nacional Libertario (PNL) y la oposición.

Quiroz explicó que el Gobierno buscará reponer las partidas rechazadas durante la discusión en el Senado, aunque adelantó que se introducirán algunos ajustes a las propuestas originales.

Otro de los asuntos pendientes es el presupuesto del Ministerio de Educación, que había sido rechazado tras una votación empatada de 72 votos a favor y 72 en contra.

Sobre esta materia, el titular de Hacienda indicó que se realizarán conversaciones en profundidad con parlamentarios para intentar conseguir su aprobación durante la siguiente etapa legislativa.

El ministro también abordó el rechazo de un artículo que contemplaba permitir el inicio de obras asociadas a licitaciones sin esperar la toma de razón de la Contraloría General de la República. Según explicó, el Ejecutivo ya había conversado el retiro de esa disposición con la contralora general, Dorothy Pérez.

Por esa razón, sostuvo que la decisión adoptada por los diputados se produjo antes de que el Gobierno concretara el retiro de la norma. “La sala se nos adelantó”, comentó Quiroz.

Durante sus declaraciones, el secretario de Estado también respondió a las inquietudes relacionadas con el financiamiento de los tratamientos médicos contemplados en la Ley Ricarte Soto. “Eso está asegurado, lo hemos dicho repetidas veces y va a seguir siendo así”, afirmó, al referirse a la continuidad de esas prestaciones.

La próxima semana comenzará su discusión en el Senado, donde el Ejecutivo buscará reponer las partidas rechazadas y avanzar en los ajustes anunciados por Hacienda.