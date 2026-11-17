La discusión del Presupuesto 2027 en el Senado arrancó este martes con una nueva amenaza para el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Parlamentarios de oposición advirtieron que podría enfrentar una acusación constitucional si el Gobierno insiste en no incorporar cerca de US$160 millones para el Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP).

El conflicto está en las fechas. Mientras la oposición sostiene que el aporte fiscal debe realizarse en 2027, Hacienda insiste en que corresponde hacerlo en 2028, pese a que Contraloría respaldó el criterio de la Superintendencia de Pensiones que sitúa el primer aporte en 2027.

Durante el debate, el senador Daniel Núñez (PC) advirtió que incumplir una obligación legal puede configurar una causal de acusación constitucional. “Cuando un ministro incumple la ley, incumple los compromisos que establece la ley, genera entonces una causal de acusación constitucional”, sostuvo.

La senadora Daniella Cicardini (PS) acusó una interpretación “mañosa” del Ejecutivo y también abrió la puerta al juicio político. Los cuestionamientos fueron compartidos por Yasna Provoste (DC) y Alejandra Sepúlveda (independiente-FREVS).

Provoste ya había advertido en conversación con El Mostrador, el pasado 11 de noviembre, que “los recursos del Fondo de Protección Previsional tienen que incluirse”. En esa oportunidad, llamó a repetir en materia de pensiones el acuerdo alcanzado con Hacienda por los gobiernos regionales.

Desde la oposición también surgieron advertencias de rechazar la partida del Tesoro Público y la autorización de endeudamiento.

Quiroz respondió que el Gobierno cumplirá la ley, pero sostuvo que la controversia sigue sin resolverse. “Nosotros, hasta la fecha, aún después del dictamen de la Contraloría, no consideramos aclarado el punto”, afirmó.

El ministro explicó que Hacienda envió un nuevo oficio a la Superintendencia de Pensiones para precisar el calendario de aportes y aseguró que, una vez aclarada la discrepancia, los recursos estarán garantizados.

El conflicto por el FAPP suma otra dificultad a la negociación presupuestaria, que llegó al Senado con siete partidas rechazadas en la Cámara. Por ahora, la acusación constitucional sigue siendo una advertencia política, mientras Hacienda mantiene su interpretación sobre cuándo corresponde realizar el aporte.