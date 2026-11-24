El ascenso político de Maximiliano Luksic, hijo de Andrónico y parte de uno de los grupos económicos más importantes de Chile no ha pasado desapercibido por la prensa internacional.

Bloomberg publicó un reportaje dedicado al alcalde de Huechuraba, en el que aborda su transición desde los negocios familiares hacia la política y su apuesta por acercar la derecha chilena al centro, en momentos en que el Gobierno del Presidente José Antonio Kast enfrenta una caída en las encuestas.

Bajo el título “Heredero de Antofagasta Maximiliano Luksic quiere reinventar la derecha de Chile desde una alcaldía”, el periodista Marcelo Rochabrun retrata al exejecutivo de Canal 13 como una figura que podría adquirir mayor peso político a partir de su gestión municipal.

“Ha sido una sorpresa enorme la naturalidad con la que se adaptó al cargo como si hubiera sido siempre alcalde”, señaló el exdiputado y analista político Pepe Auth al medio.

Bloomberg destaca que Luksic, de 39 años, es el quinto político con mejor imagen en Chile y el segundo entre los conservadores, según una encuesta de Cadem publicada este mes. Su posicionamiento contrasta con el escenario que enfrenta Kast, cuyo rechazo, según la publicación, alcanza a dos tercios de la población.

Si bien Luksic votó por el actual Mandatario en las elecciones de 2025, el reportaje recoge diferencias entre ambos por los recortes en salud, las exenciones de contribuciones para adultos mayores y el precio que debería tener el futuro teleférico de Huechuraba.

Respecto de este último punto, el alcalde advirtió que, sin una tarifa accesible, “va a ser un teleférico turistico, no un teleférico urbano”.

El artículo también reconstruye su llegada a la política. Hace casi tres años, Luksic contactó al senador Javier Macaya (UDI) para ofrecerle dejar su trabajo en Canal 13 y competir por una alcaldía. El entonces dirigente gremialista le sugirió Huechuraba, comuna que llevaba doce años bajo administraciones de izquierda y en la que el empresario nunca había vivido.

“Aquí me llegó un tipo con apellido y me dice ‘quiero partir desde abajo’”, recordó Macaya.

Entre las figuras que influyeron en su decisión de ingresar a la política, Luksic mencionó al Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, amigo de su familia y también integrante de uno de los grupos económicos más importantes de su país.

“Él me incentivó a meterme a la política”, afirmó el alcalde, quien destacó la trayectoria del mandatario ecuatoriano desde la Cámara de Diputados hasta la Presidencia.

También reconoció la influencia de su pareja, la actriz Loreto Aravena, a quien Bloomberg identifica con la izquierda y cuyo padre huyó durante la dictadura militar.

“Ella me ha ayudado a entender cómo se ve la política desde el otro lado”, sostuvo.

El reportaje aborda, además, las diferencias socioeconómicas de Huechuraba y las suspicacias que despierta entre algunos vecinos el patrimonio de la familia Luksic. Su abuela, Iris Fontbona, es la persona más rica de Chile, con una fortuna estimada en US$45.000 millones, según el Bloomberg Billionaires Index.

“Ya tiene dinero, lo que le falta es poder”, señaló Evelyn Parra, comerciante de una feria de la comuna, quien espera que el alcalde visite su calle para conocer los problemas que enfrenta por el desbordamiento de aguas residuales.

Entre las iniciativas de su gestión, Bloomberg destaca los buses eléctricos gratuitos, la construcción de un parque en los cerros de Huechuraba y las mejoras en seguridad y acceso a la salud pública.

Por ahora, según el medio estadounidense, Luksic tiene como objetivo conseguir la reelección municipal, mientras distintos actores políticos observan si su desempeño en Huechuraba puede proyectarlo hacia cargos de mayor relevancia nacional.