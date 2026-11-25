Para la tarde de ayer estaba fijada en la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard una charla del abogado chileno Axel Kaiser, titulada “Ideas en defensa de la libertad”, organizada por el Harvard Conservative Club (HBS), una entidad estudiantil dedicada a la difusión de las ideas conservadoras dentro de dicha casa de estudios estadounidense.

Según el afiche que el mismo Kaiser difundió, el objetivo era hablar de la publicación en inglés de Nazi-comunismo, libro revisionista publicado el año pasado en Chile por editorial Planeta y que generó una serie de críticas debido a su planteamiento: que el nazismo y el comunismo son lo mismo, una idea muy antigua en los círculos de la extrema derecha, pero que se revitalizó en los últimos años gracias a los dichos en ese sentido de dos de los mayores exponentes de la derecha radical mundial: Elon Musk y Javier Milei.

El afiche, de hecho, detalla que la charla se trataría justamente de “las ideas detrás de la revolución política de Milei” y que Kaiser hablaría acerca de “libertad, mercados y el alza de la nueva derecha de América Latina”, tema que expondría justo cuando se producía un fuerte impacto en Argentina a raíz de una nota del diario Crónica, que relataba cómo en carnicerías de la Provincia de Misiones estaban vendiendo “carne de pichón” (es decir, de paloma), la que se comercia a 4.900 pesos las dos unidades, es decir, unos 3.200 pesos chilenos.

Según el diario, lo anterior “se convirtió en un crudo reflejo de las estrategias de supervivencia económica que atraviesan hoy a miles de hogares, donde la caída del salario real empuja a reconfigurar por completo la canasta básica alimentaria ante la imposibilidad de afrontar los precios de los cortes tradicionales”. Cabe indicar que en abril pasado otra nota periodística dejó al descubierto que en la Patagonia se estaba vendiendo carne de burro, a un tercio del valor de la carne de vacuno.

El afiche sobre la charla de Kaiser además citaba a Peter Thiel –el dueño de Palantir y principal sostén de la doctrina de la ilustración oscura, que sostiene que la democracia es innecesaria y que el mejor sistema de gobierno es el feudal–, diciendo que “exterminamos al nacionalsocialismo, pero fallamos en liquidar al socialismo internacional. Kaiser nos exhorta a continuar la lucha”.

Cabe recordar que a inicios de este año Thiel estuvo en varios países de América Latina, entre ellos, Argentina –donde compró una mansión– y se reunió en secreto con José Piñera, José Antonio Kast y también con el excandidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL) Johannes Kaiser, hermano mayor de Axel.

En la convocatoria también era citado el historiador británico conservador Niall Ferguson, quien dice “Axel Kaiser ha expuesto las similitudes estatistas fundamentales entre marxismo-leninismo y nazi fascismo. El mundo necesita leer este libro”.