Kaiser revela detalles de cita con Peter Thiel: magnate busca invertir en minería en Chile

El líder libertario Johannes Kaiser rompió el silencio sobre su reservada reunión con Peter Thiel y entregó detalles de una conversación de casi dos horas, donde el magnate tecnológico dejó ver algo más que inquietudes filosóficas: interés concreto en invertir en minería en Chile y Argentina.

En entrevista con Radio El Conquistador, Kaiser contó que Thiel –uno de los hombres más influyentes de Silicon Valley y fundador de Palantir Technologies– está “buscando tema para invertir en materia de minería”, aclarando que no se trata de “minería de datos”, sino derechamente de metales y recursos naturales en el Cono Sur.

La cita, realizada en el Mandarin Oriental Santiago, mezcló negocios, geopolítica, filosofía política y crisis de Occidente. Kaiser relató que discutieron sobre “la fragmentación del poder como mecanismo para evitar tiranías”, el rol de las corporaciones transnacionales, la democracia estadounidense y hasta los viajes de Thomas Jefferson en Europa antes de la creación del sistema federal de Estados Unidos.

Según el excandidato presidencial, Thiel –quien ha manifestado que “ya no creo que la libertad y la democracia sean compatibles”– expresó una mirada “muy crítica” de la democracia liberal contemporánea y mostró preocupación por el rumbo cultural y científico de Occidente. Kaiser aseguró que ambos coincidieron en cuestionar la creciente influencia política sobre universidades y centros de investigación, planteando que los incentivos académicos hoy estarían dirigidos a “confirmar resultados” alineados con agendas políticas.

La conversación también derivó hacia el escenario político global. Kaiser sostuvo que Thiel observa con atención el futuro de Chile y Argentina, especialmente por considerarlos espacios relativamente estables frente al deterioro europeo. “Europa prácticamente no es salvable”, resumió el parlamentario sobre la impresión que, según él, transmitió el empresario durante la reunión.

Kaiser mantiene vínculos con Peter Thiel a través de su cercanía con el entorno de Javier Milei y las redes libertarias internacionales.

El líder del Partido Nacional Libertario también vinculó a Thiel con el giro ideológico ocurrido en Estados Unidos, defendiendo que figuras como Elon Musk o incluso Donald Trump terminaron alejándose del Partido Demócrata por el avance de sectores que calificó como “extremadamente radicales”.

Cabe mencionar que la visita de Peter Thiel a Chile también incluyó una reservada reunión con José Piñera. Ese encuentro sumó otra señal del interés del magnate tecnológico por el sector extractivo chileno, considerando que Piñera no solo diseñó el sistema de AFP, sino también el Código Minero que abrió el camino a la expansión de la gran minería privada en el país.

Más allá de la dimensión ideológica, el dato político-económico quedó instalado: uno de los empresarios más influyentes del ecosistema tecnológico y de defensa estadounidense estaría mirando al Cono Sur no solo como refugio estratégico, sino también como plataforma de inversión en minería, justo cuando Chile busca reactivar crecimiento y atraer capitales en medio de un escenario económico todavía incierto.