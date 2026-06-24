¿Efecto niños haitianos? Universidad Católica Silva Henríquez desvincula a Luis Thayer

La controversia por las reunificaciones familiares de ciudadanos haitianos y las conclusiones de la Contraloría sumaron un nuevo capítulo. La Universidad Católica Silva Henríquez (UCSH) despidió al exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, mediante una carta en la que no solo invoca una profunda crisis financiera institucional, sino que además alude expresamente a su reciente exposición mediática por el caso de los niños haitianos.

La decisión fue comunicada el pasado 19 de junio mediante una carta firmada por la directora de Gestión de Personas de la universidad, Sandra Barra, donde se informa el término de contrato por la causal de “necesidades de la empresa”, contemplada en el artículo 161 del Código del Trabajo.

El documento detalla un complejo escenario económico para la institución. Según la universidad, entre 2022 y 2024 acumuló pérdidas superiores a los $7.500 millones, experimentó una caída cercana al 17% en su matrícula total y una disminución de casi un 20% en los estudiantes nuevos, situación que ha obligado a sucesivas reducciones de personal y reestructuraciones internas.

La carta sostiene que la UCSH pasó de tener 918 trabajadores en 2021 a menos de 500 durante 2026, en el marco de una estrategia destinada a reducir costos laborales que representan el principal gasto de la institución.

Sin embargo, uno de los puntos más llamativos del documento aparece cuando la universidad explica por qué, dentro del proceso de reducción de dotación en la Escuela de Sociología y Trabajo Social, la desvinculación recayó específicamente sobre Thayer.

Allí la institución menciona “situaciones de reciente ocurrencia” que habrían afectado la imagen corporativa y el prestigio de la casa de estudios. En particular, se refiere a una entrevista concedida por Thayer al canal 24 Horas el pasado 16 de junio, en medio de la creciente polémica por el ingreso de menores haitianos bajo la modalidad de reunificación familiar.

Según la universidad, durante esa aparición pública fue reiteradamente identificado como académico de la institución junto con el cargo público que ejerció anteriormente, sin que existiera una aclaración suficiente respecto de que sus declaraciones se realizaban en calidad de exdirector de Migraciones y no como representante académico de la UCSH.

La carta sostiene que aquello derivó en cuestionamientos dirigidos tanto a la universidad como a la Iglesia Católica.

“Dicha conducta ha traído cuestionamientos a la Iglesia Católica en redes sociales, producto del vínculo -injustificado en el contexto ya señalado- con nuestra Universidad y su carácter de institución de la Iglesia”, señala expresamente el documento.

Más aún, la institución afirma que la situación implicó un incumplimiento de deberes contenidos en el Reglamento del Académico, particularmente aquellos relacionados con la preservación del prestigio institucional y la obligación de diferenciar actuaciones personales de aquellas vinculadas al rol universitario.

Pese a ello, la universidad aclara que la causal formal del despido corresponde a la situación económica que atraviesa la institución y a la eliminación de uno de los cargos de académico investigador de la unidad donde se desempeñaba Thayer. La carta indica que el puesto será suprimido y que sus funciones serán absorbidas por personal ya existente.

La desvinculación se produce mientras el exdirector de Migraciones permanece en el centro de la discusión política generada tras el informe final de la Contraloría sobre las reunificaciones familiares de ciudadanos haitianos.

El organismo fiscalizador concluyó que durante su gestión el Servicio Nacional de Migraciones aplicó flexibilizaciones a requisitos legales mediante un memorándum interno, pese a carecer de facultades para modificar exigencias establecidas por ley o reglamento. La Contraloría calificó la situación como una “evidente vulneración” del ordenamiento jurídico y anunció la apertura de procedimientos disciplinarios para determinar responsabilidades administrativas.

En entrevistas recientes, Thayer ha defendido la legalidad de las actuaciones realizadas durante su administración y ha acusado un aprovechamiento político del caso. También ha sostenido que tiene la certeza de que los menores fueron entregados por la PDI a sus padres, madres o tutores legales al momento de ingresar al país.

Ahora, en paralelo a las investigaciones administrativas y al debate político generado por el informe de Contraloría, el exdirector de Migraciones enfrenta además la pérdida de su cargo académico en la Universidad Católica Silva Henríquez, una decisión que la institución vinculó parcialmente a los efectos que la controversia tuvo sobre su imagen pública.