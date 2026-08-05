El importante patrimonio de Andrés Ergas y la necesidad de un fideicomiso ciego para embajadores

El enorme patrimonio del embajador de Chile en Estados Unidos, Andrés Ergas Heymann, fue comentario obligado en las oficinas de Sanhattan, luego de que una nota del diario La Tercera diera cuenta de la fortuna personal del hijo de Jacob Ergas.

En efecto, la nota consigna que una sola de sus sociedades, Ever Chile, es dueña del 1.8% del Banco de Chile. Solo eso lo convierte en el miembro del gobierno con mayor patrimonio, dado que el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, declaró cerca de 170 millones de dólares en propiedades, mientras que el ministro de Defensa, Fernando Barros, supera los 61 millones de dólares.

No obstante, la declaración de patrimonio de intereses de Andrés Ergas Heymann, que se sinteriza en 163 páginas, podría acercarse a los 900 millones de dólares, dependiendo de cómo se valoricen todas las sociedades y activos que allí figuran.

De hecho, la más importante es Ever Chile, que tiene un valor libro de 423.842 millones de pesos chilenos; es decir, unos 450 o 460 millones de dólares, dependiendo del tipo de cambio con que se le calcule. Además, declaró 311.958 millones de pesos en acciones del Banco de Chile (unos 340 millones de dólares), además de 48.142 millones de pesos en acciones de Inersa I SpA (unos 52 millones de dólares), así como decenas de casas y departamentos.

A ella se suman múltiples propiedades y empresas en distintos países, incluyendo ocho en Estados Unidos: Capital Alamo Inc., Capital Davenport 2 Inc., Capital Daytona Inc., Capital New Braunfels Inc., Capital Pompano Inc. y Westover Hills Inc., las cuales no aparecen valorizadas. Sí están avaluadas FTL Condominium Investments LLC, en la cual Ergas posee el 49%, por 1.2 millones de dólares, y FTL Marine Investments LLC, donde posee el mismo porcentaje y el valor es de poco más de un millón de dólares.

Frente a todo lo anterior, un conocido abogado capitalino comentó que sin perjuicio de la que Ley 20.880 no exige que los embajadores constituyan un fideicomiso ciego, o “mandato especial de administración de cartera de valores”, como lo denomina la Ley, lo que sucede con el embajador de Chile en Washington debería servir para que se reforme esa Ley y se amplíe la nómina de autoridades que sean consideradas en ella.

Asimismo, opinó que, sin perjuicio de que Ergas no esté obligado legalmente a ello, por ética, debería al menos constituir un fideicomiso ciego con sus intereses en Estados Unidos, por el periodo en que se desempeñe como representante de José Antonio Kast en ese país, dados los evidentes conflictos de intereses entre su posición empresarial y lo que significa representar a Chile.

Por cierto, esto ya había sido advertido previamente por expertos en transparencia, como Juan José Lyon, Director Ejecutivo de América Transparente, que en febrero pasado, cuando el Diario Financiero dio a conocer que Ergas era el escogido para la embajada en Washington, dijo a El Mostrador que “cuando envías a un empresario a representar al Estado en un país clave para sus negocios, aunque sea con las mejores intenciones, se genera una zona gris muy peligrosa”, agregando que “un embajador en Estados Unidos debe negociar regulaciones y acuerdos que benefician a Chile, y esa imparcialidad queda en entredicho si sus propios intereses comerciales están en juego en ese mismo mercado. La prudencia indica que no se debe designar reguladores ni representantes en países donde se tienen intereses activos”.

Lo mismo advirtió en dicha ocasión la académica de la Universidad de Concepción Paulina Astroza, quien señaló que “necesitamos un representante con un perfil político y diplomático –con experiencia en esos ámbitos–, y no un empresario que tiene un evidente conflicto de intereses al tener inversiones millonarias en el propio Estados Unidos”.

Lea la declaración del embajador Andrés Ergas