Milei, el presidente que le pide consejo a sus perros (vivos y muertos)

La historia es conocida en Argentina. Ha aparecido en múltiples reportajes y en al menos dos libros del periodista Juan Luis González, llamados “El Loco” (2023) y “Las Fuerzas del cielo” (2025), pero ahora, el relato de cómo el Presidente de Argentina “se comunicaba” con su perro muerto, llegó al New York Times, que publicó un reportaje titulado La psíquica de los perros presidenciales.

El artículo cuenta que hace unos 10 años un sujeto melenudo, vestido de traje, llegó donde la “psíquica” Celia Melamed, de 67 años, pues su perro, un mastín inglés llamado “Conan”, se estaba muriendo y el cliente quería que Melamed leyera la mente del can. Ella no sabía quién era Javier Milei ni tampoco que “estaba por ser la psíquica de animales más famosa de Argentina”.

Melamed dijo al periódico que ella “se comunicaba con él a través de la energía que sentía en su pecho”, en referencia al can, y que “transmitía el mensaje de Milei, quien intentaba salvar al perro desesperadamente”.

Después de eso quedo contratada como la psíquica de perros de Milei (como si eso fuera una profesión). “Durante los siguientes dos años, dijo ella, él siguió recurriendo a sus servicios, incluso para comunicarse con Conan en el más allá y con los cinco clones generados a partir del ADN de Conan”, relata el diario.

La mujer se mantuvo en ese “trabajo” hasta 2023, cuando el economista de extrema derecha fue electo presidente y el medio neoyorquino explica que desde entonces “su secretario de prensa ha reprendido a los reporteros que preguntan por los animales, diciendo que es como husmear en su familia”.

Lo más curioso del asunto, detalla la crónica, es que solo uno de los cuatro perros que se supone fueron clonados a partir de Conan ha sido visto en público, y se rumorea que los otros ya fallecieron, pero… que estén vivos o muertos no es lo más insólito de esto, sino lo que asevera a continuación el artículo, que “Milei le pide consejo a sus perros”, como se lo aseguraron dos fuentes al autor de la nota, Jack Nicas.

Comunicación interespecies

Juan Luis González cuenta en su segundo libro sobre Milei que Melamed no solo servía de supuesto puente de comunicación entre el ahora Presidente y su perro fallecido, sino que además la “médium” posteriormente “entrenaría a Karina Milei en esa disciplina que llaman comunicación interespecies” y que un tal “Gustavo”, que se autodefine como “hechicero” estaba por aquellas épocas en forma permanente en el departamento de Milei (aunque tampoco forma parte del séquito desde que Milei asumió la Presidencia), donde entró en cortocircuito con Melamed.

González entrevistó a “Gustavo” y lo que este le aseveró es de antología: que él intervino psíquicamente -obvio, pues- en 2015 para que ganara Donald Trump y que en 2025 mediaba entre este y Putin, lo que se comprende mejor cuando le explicó su linaje al reportero argentino: “soy el hijo de Jesucristo y del emperador romano Marco Aurelio”, afirmó de lo más serio, como si estuviera contando cualquier anécdota mundana.

“Gustavo” también le dijo que sabía que “Conan” moriría en 2017 y que en el ejercicio de su cargo como Marco Aurelio Milei las oficiaba como general en su ejército.

El capítulo 1 “Las fuerzas del cielo” termina explicando que Milei cree que Dios le ordenó que postulara a la presidente de Argentina y que, así, “el Presidente del país, una de las máximas estrellas de la nueva derecha internacional, está convencido de que todo es cierto, que por eso llegó donde llegó y que el futuro de la Argentina y del mundo depende de que él cumpla con su misión divina”.

¿Y cómo comienza el capítulo 2? Con una cita que González dice que aparece en la introducción de un artículo académico de Milei, acerca de Economía, que reza así: “Mi gran fuente de inspiración es Conan, que me empujó a descubrir los límites de lo posible, aventurándome en lo imposible. Y más allá también”.