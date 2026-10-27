Brasil: investigan financiamiento extranjero de campaña de la ultraderecha

Un juez del Tribunal Supremo de Brasil, Flávio Dino, ordenó hoy a la policía investigar la posible financiación extranjera de la campaña del senador conservador Flávio Bolsonaro, derrotado en el balotaje del domingo por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. El magistrado solicitó investigar el “posible origen, circulación y destino de fondos extranjeros” y otras formas de presunta interferencia electoral como “manipulaciones” en redes sociales, según la orden, consultada por la agencia AFP.

Los brasileños eligieron el domingo para un cuarto mandato no consecutivo a Lula, frente al hijo del expresidente condenado Jair Bolsonaro, que habría representado un regreso de la derecha. Flávio Bolsonaro no ha reconocido el resultado del balotaje que permitirá al presidente izquierdista permanecer en el poder hasta 2030, aunque su partido sí que lo ha hecho.

Posible financiación irregular e injerencia externa

El juez Dino ordenó esclarecer si hubo negociaciones de dos empresarios brasileños para la financiación de la campaña de Bolsonaro con Rockbridge Network, una red conservadora de Estados Unidos. Los investigadores deberán determinar si existen “elementos concretos que establezcan un vínculo entre las negociaciones relativas a la financiación política y los intereses económicos señalados en torno a las tierras raras y los minerales críticos” en Brasil, país que posee las mayores reservas mundiales por detrás de China.

Además, menciona “las asimetrías deliberadas y las manipulaciones algorítmicas por parte de empresas de internet con el objetivo de favorecer o perjudicar candidaturas en el proceso electoral brasileño“. El magistrado Dino aclara que “no se admite la interferencia, directa o indirecta, de un Estado extranjero” en asuntos sometidos a la soberanía brasileña.

Lula denunció en la campaña supuestos intentos de interferencia por parte de su homólogo estadounidense Donald Trump y de Meta, dueña de Instagram, WhatsApp y Facebook. La empresa niega las acusaciones pero reconoció fallas por motivos técnicos. Trump, aliado de Jair Bolsonaro, dijo por su parte el lunes que las elecciones brasileñas fueron “amañadas”.

Argentina

El portavoz de la Presidencia argentina, Adrián Ravier, dijo este martes que el Gobierno de Javier Milei “tomó nota del resultado electoral de Brasil” y aclaró que Flávio Bolsonaro, “no ha pedido asilo” en este país. Ravier salió al paso, en una rueda de prensa, a las especulaciones de los medios argentinos sobre la posibilidad de que Bolsonaro haya cruzado la frontera y esté en el país, algo a lo que la Dirección de Migraciones respondió que “no tiene registro” de que sea así.

Bolsonaro informó el lunes en un video de que la Justicia le había prohibido salir del país. “Nunca pensé en salir del país. Voy a entregar mis pasaportes y me voy a defender de esta aberración”, dijo el senador derechista.