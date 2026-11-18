En un bosque de Hungría, investigadores desentierran fajos de billetes. En almacenes, en una caja fuerte escondida e incluso en una casita para pájaros encuentran más millones. Las imágenes que publicó el viernes 13 de noviembre de 2026 la nueva Autoridad Nacional de Recuperación y Protección de Activos de Hungría (NVVH) parecen escenas sacadas de una mala película de gánsteres.

En total, los investigadores incautan billetes de forint, dólares y euros por un valor total de 17,7 millones de euros. Según la NVVH, el hallazgo y la investigación están relacionados con el proceso contra Miklós Sesztak, que fue ministro de Desarrollo en el Gobierno de Viktor Orbán entre 2014 y 2018 y que ahora es diputado del Partido Popular Demócrata Cristiano (KDNP), aliado del partido de Orbán, el Fidesz.

Sesztak lleva en prisión preventiva desde finales de septiembre de 2026, acusado de corrupción. La directora de la NVVH, Anna Unger, no ha querido dar detalles sobre el dinero encontrado hasta ahora para no perjudicar la investigación. En la cadena de televisión húngara RTL subrayó que aún no está claro a quién pertenece el dinero. El abogado de Sesztak niega que sea de su cliente.

No es el único caso

Aunque a Sesztak todavía se le aplica la presunción de inocencia, el caso de los millones enterrados es el punto álgido, por ahora, de la “Operación Purgatorio”, que Péter Magyar anunció en el Parlamento a finales de junio de 2026: el ajuste de cuentas legal con la corrupción y el abuso de poder bajo los gobiernos de Orbán.

No es el único caso de este tipo. A finales de octubre, detuvieron al exdirector del Banco Nacional György Matolcsy, junto con su hijo y otros cómplices. Se le acusa de haber malversado enormes sumas de dinero y, según estimaciones del Tribunal de Cuentas de Hungría, de haber causado un perjuicio al patrimonio público equivalente a 740 millones de euros.

Aron Orban, tras su detención el 9 de noviembre de 2026 ( Imagen: Viktor Veres/HVG/dpa/picture alliance)

El hermano de Orbán, acusado de tráfico de personas

A principios de la semana pasada, Aron, el hermano menor de Viktor Orbán, fue puesto en prisión preventiva acusado de tráfico de personas. Al parecer, formaba parte de una red de traficantes que traía a Hungría a ciudadanos vietnamitas con documentos falsos.

Estos casos no solo son muy controvertidos, sino que afectan al corazón de un sistema que, durante 16 años, se autoproclamaba motor de un movimiento de renovación cristiano, conservador y nacionalista. Viktor Orbán les había prometido a los húngaros que defendería los intereses del pueblo y de la nación frente a los migrantes ilegales y las grandes empresas extranjeras, frente a “Bruselas” y a una supuesta élite liberal europea corrupta.

Ahora se investiga a antiguos miembros del Gobierno, aliados políticos cercanos y familiares por corrupción y abuso de poder. Lo más absurdo y cínico de todo: mientras Viktor Orbán no paraba de incitar al odio contra los migrantes ilegales, parece que su hermano se habría enriquecido con su tráfico hacia Hungría.

El Fidesz, en plena crisis

Muchos comentaristas húngaros opinan que el partido de Orbán, el Fidesz, se encuentra ahora en una crisis existencial sin precedentes. El politólogo Robert Laszlo, del instituto Political Capital, dice en un podcast del portal 24.hu que las imágenes del bosque han reforzado la creciente convicción de la opinión pública de que Hungría, bajo el mandato de Orbán, ha sido un “Estado mafioso”.

“Sin Viktor Orbán, el Fidesz es impensable, pero con Orbán es imposible hacer olvidar el legado de su mandato”, opina Laszlo. El politólogo ve al partido Fidesz en una encrucijada tras las imágenes de los fajos de billetes: el partido tiene que “aceptar y afrontar el hecho de que esto realmente ocurrió bajo su mandato”, escribe en Facebook.

Un escudo para Orbán

Marton Gergely, redactor jefe del semanario HVG, escribe que el Fidesz ya no es un proyecto político, sino un escudo para Orbán y su entorno. Según él, en el partido no se debate con sinceridad cómo se debe actuar ante la “Operación Purgatorio”, ya que eso implicaría admitir quién ha robado qué bajo el mandato de Orbán.

El grupo parlamentario de Fidesz pareció confirmar esta idea el lunes 16 de noviembre de 2026 en el Parlamento: cuando el jefe del grupo, Janos Boka, dijo que “cualquier abuso de confianza y cualquier malversación de fondos públicos es inaceptable”, solo unos pocos de su partido aplaudieron.