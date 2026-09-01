La sociedad secreta de poderosos que impulsa Peter Thiel

“Desalojo express a Peter Thiel”, “Los territorios y el agua no se venden”, “Los buitres a Silicon Valley, la biodiversidad se queda acá”. Estos fueron algunos de los letreros que se exhibieron el 29 de agosto frente a la residencia del tecnomagnate germano-estadounidense Peter Thiel en Barrio Parque, Buenos Aires, para exigir su salida de Argentina.

Thiel, cofundador de la plataforma de pagos PayPal y propietario de la empresa de software Palantir, estableció su residencia en la capital argentina a principios de este año.

Inicialmente, se creía que lo hacía huyendo del proyecto que será sometido a votación en noviembre próximo, mediante el cual se propone un impuesto de 5% para los multimillonarios de California, una casta en la que los magnates de Silicon Valley probablemente hagan palidecer a los del cine y la industria del entretenimiento en Hollywood.

Thiel es una de las figuras más influyentes de ese grupo de empresarios tecnológicos cada vez más cercanos al poder, fundamentalmente en los círculos conservadores. Su herramienta Palantir, una compañía de análisis de datos masivos, le facilitó contratos con varios gobiernos alrededor del mundo para fortalecer los sectores de defensa y las agencias de inteligencia.

Pero también ha mostrado interés en el negocio energético. Thiel Macro, un fondo de inversión creado por él, adquirió acciones por valor de 75,9 millones de dólares (el equivalente a un 1% de participación) en la empresa petrolera argentina Vista, la mayor exportadora de crudo de Vaca Muerta, la colosal y estratégica formación de hidrocarburos no convencionales de Argentina.

Los yacimientos detectados en la región de Neuquén convierten a Vaca Muerta en la segunda mayor reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo de esquisto.

La compra se produjo cuatro meses después de que Thiel se reuniera en la Casa Rosada con el presidente Javier Milei, quien luego revelaría a un medio local que discutieron políticas económicas y su oposición a los impuestos sobre la riqueza.

Por eso los manifestantes del sábado en Barrio Parque exhibían también pancartas en contra del Súper RIGI, una variante del régimen de incentivo a las grandes inversiones promovido por Milei, que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados y espera ser discutida en el Senado.

El Súper RIGI busca ampliar el régimen original, exigiendo una inversión mínima de 1.000 millones de dólares para disfrutar de las exenciones y beneficios, con el objetivo explícito de atraer a las “industrias del futuro”, entre ellas la infraestructura digital y los megacentros de datos.

Pero la más reciente ola de repudio contra Thiel en Argentina no fue necesariamente detonada por la protección de los recursos o de la privacidad ante una tecnología calificada de invasiva como Palantir, sino por una investigación periodística.

Un informe de la revista digital Anfibia‘, que contó con el apoyo de Reporteros sin fronteras, reveló que Palantir intentó en 2017 acceder a los datos digitalizados secretos de la causa por el atentado a la AMIA – principal organización de la comunidad judía en Argentina-, que dejó 85 muertos y más de 300 heridos en 1994.

El hallazgo motivó un debate en el Parlamento, bajo la premisa de “¿A qué viene Peter Thiel a la Argentina?”, en el que participaron especialistas en inteligencia artificial y periodistas de investigación.

El diputado opositor Juan Marino, del Partido Piquetero, propuso la audiencia con el objetivo de determinar las implicaciones económicas, ambientales, tecnológicas y políticas de la presencia de Thiel en Argentina.

“El fascismo de Silicon Valley”

El periodista Gil Durán, que cubrió la industria tecnológica californiana para varios medios, intentó retratar la influencia de Thiel en el libro El Nerd Reich: el fascismo de Silicon Valley, en el que muestra el ascenso del hoy vicepresidente J.D. Vance de la mano del tecnomagnate. “Vance es casi enteramente una creación de Thiel, quien financió su breve etapa como capitalista de riesgo en Silicon Valley y senador de Estados Unidos. Con Vance al lado de Trump, (tenía) un capitalista de riesgo tecnológico a un latido de la presidencia”, contó Durán al portal Democracy Now.

Thiel se hizo famoso entre los círculos libertarios por una frase escrita en 2009 en un ensayo para el Instituto CATO: “Ya no creo que la libertad y la democracia sean compatibles”.

Con ella intentaba demostrar que el sistema de elección popular entrañaba el riesgo de que los votantes se inclinaran por gobiernos que privilegiaran más gasto, más intervención y un Estado de mayor tamaño, lo cual, según su razonamiento, atenta contra la libertad individual que defienden los libertarios.

“Ha sido de derechas durante mucho tiempo”, lo describió Gil Durán en su entrevista sobre el libro. “Lo que hemos aprendido es que estos tipos nunca fueron libertarios. Solo querían estar al mando del gobierno. No estaban en contra del gobierno, a menos que no pudieran ser el gobierno. Así que, ahora que son el gobierno, vemos su verdadera cara: son fascistas y son autoritarios”.

Cosmovisión apocalíptica solo para millonarios

Peter Thiel también es señalado por iniciativas mucho menos convencionales que la inversión petrolera y las herramientas de vigilancia.

El empresario ha ofrecido este año una serie de conferencias confidenciales en San Francisco, en las que enmarcó cuestiones de política y tecnología en términos bíblicos.

En estas reuniones secretas, conocidas como “diálogos”, se ha documentado la asistencia de directores ejecutivos de grandes empresas, multimillonarios y líderes políticos, como el comandante supremo de la OTAN, Alexus Grynkewich, y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump.

En los “diálogos”, Thiel ha planteado amenazas existenciales derivadas de una guerra nuclear o de la pérdida de control sobre la inteligencia artificial, a las que compara con el Armagedón bíblico, una “política del fin de los tiempos” que está teniendo consecuencias prácticas.

Personal militar estadounidense ha presentado numerosas quejas, afirmando que sus comandantes han estado utilizando la retórica bíblica para justificar los ataques contra Irán.

Iniciativas como la de Thiel tributan perfectamente a sus áreas de influencia como única forma de enfrentar las amenazas. El capitalista de riesgo estadounidense Marc Andreessen ha sido un defensor del “aceleracionismo tecnológico”, la idea de que el desarrollo tecnológico no regulado es la única forma de superar los problemas existenciales del mundo.

Pero el magnate no solo busca influencia entre los poderosos. En 2011, creó Thiel Fellowship, un programa de becas que incentiva a jóvenes a dejar la universidad para dedicarse a startups, investigación científica o proyectos sociales, a cambio de financiamiento y mentoría.

Es parte de su cruzada contra la academia. En 2014, comparó a la universidad moderna con la iglesia corrupta del siglo XVI, que prefería vender indulgencias en lugar de defender sus valores.

Un grupo de beneficiarios de esa beca fueron reclutados en 2025 por otro multimillonario, Elon Musk, para que asumieran tareas del Departamento del Tesoro, mientras él intentaba reformar la burocracia estatal con drásticos recortes durante su paso por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).