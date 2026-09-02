Día Nacional del Vino 2026 reunirá a 20 viñas del Valle del Maipo en el centro de Santiago

El centro histórico de Santiago se convertirá en el punto de encuentro del vino chileno durante una nueva edición del Día Nacional del Vino. Este jueves 3 y viernes 4 de septiembre, entre las 12:00 y las 18:00 horas, el tradicional Barrio La Bolsa reunirá a 20 viñas del Valle del Maipo en una celebración abierta a la comunidad que combinará degustaciones, gastronomía, patrimonio, cultura y turismo.

La actividad, organizada por el Gobierno de Santiago junto a su Corporación Regional, contará además con la participación de 10 emprendedores locales, presentaciones folclóricas, cooking shows y diversas experiencias vinculadas al enoturismo, consolidándose como una de las principales celebraciones urbanas del vino en Chile.

La iniciativa busca acercar la cultura vitivinícola a los habitantes y visitantes de la capital, poner en valor la tradición del Valle del Maipo —una de las zonas productoras más reconocidas de Sudamérica— y fortalecer el posicionamiento de Santiago como un destino de turismo enológico de nivel internacional.

En los últimos años, el enoturismo se ha consolidado como uno de los segmentos con mayor crecimiento dentro de la industria turística nacional. La cercanía de los viñedos del Valle del Maipo con la capital permite que miles de visitantes nacionales y extranjeros incorporen experiencias relacionadas con el vino dentro de su recorrido por Santiago, generando beneficios para restaurantes, hoteles, operadores turísticos, comercio local y emprendimientos vinculados a la economía creativa.

“Queremos que las personas vuelvan a encontrarse con nuestras tradiciones, recorran nuestro patrimonio y brinden con los extraordinarios vinos del Valle del Maipo. Este año tenemos una razón adicional para celebrar, porque en noviembre seremos, por primera vez, sede de los prestigiosos premios The World’s 50 Best Vineyards, un reconocimiento que traerá a nuestra ciudad a periodistas especializados, críticos gastronómicos, referentes del turismo y autoridades de distintos países, quienes podrán conocer en primera persona la calidad de nuestros vinos, nuestra gastronomía y la riqueza cultural que distingue a Santiago”, señaló el gobernador de Santiago, Claudio Orrego.

Día Nacional del Vino: una fecha clave para la identidad chilena

El Día Nacional del Vino se celebra cada 4 de septiembre desde 2015, cuando fue instaurado oficialmente para reconocer el aporte cultural, histórico y económico de la vitivinicultura al desarrollo del país.

La fecha recuerda la carta enviada por Pedro de Valdivia al rey Carlos V en 1545, considerada la primera referencia documentada al vino en el territorio chileno. Más de cuatro siglos después, la actividad vitivinícola forma parte de la identidad nacional y constituye uno de los principales embajadores de Chile en los mercados internacionales.

Actualmente, el vino chileno es reconocido en todo el mundo por su calidad y diversidad, mientras que regiones como el Valle del Maipo se han transformado en referentes internacionales para viajeros interesados en experiencias vinculadas a la gastronomía, el patrimonio y la cultura local.

Santiago se prepara para recibir The World’s 50 Best Vineyards

La edición 2026 del Día Nacional del Vino tendrá un significado especial para la capital, ya que servirá como antesala de la ceremonia de The World’s 50 Best Vineyards, que se realizará por primera vez en Santiago durante noviembre.

La llegada de este encuentro internacional situará a la ciudad en el centro de la conversación global sobre vino y turismo, convocando a expertos, periodistas, sommeliers, compradores, operadores turísticos y líderes de la industria provenientes de distintos países.

La realización del evento representa una oportunidad estratégica para mostrar la oferta enoturística de la Región Metropolitana, impulsar la llegada de visitantes de alto interés y proyectar internacionalmente a Santiago y al Valle del Maipo como uno de los grandes polos del vino en América Latina.

Con iniciativas como el Día Nacional del Vino, la región busca consolidar una estrategia de largo plazo que vincule patrimonio, gastronomía, turismo y desarrollo económico, fortaleciendo el papel de Santiago como puerta de entrada a una de las principales rutas del vino del continente.