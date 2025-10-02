Universidad chilena lidera el QS World University Rankings 2025 en Latinoamérica

La Pontificia Universidad Católica de Chile alcanzó el primer lugar en el QS World University Rankings: América Latina y el Caribe 2025, marcando su regreso a la cima tras su última aparición en lo más alto en 2022.

Chile mejora posiciones en el ranking regional

El análisis global revela que Chile es uno de los países de la región que más progresó en la clasificación de este año. Un 41% de sus universidades mejoró posiciones, un 22% descendió y un 37% mantuvo su ubicación, lo que en conjunto refleja un crecimiento del 20%. Este resultado ubica al país en el cuarto lugar entre las naciones con mayor avance en el listado.

Ranking de Universidades en América Latina y el Caribe

Las 10 instituciones mejor valoradas en esta edición del ranking son:

Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile) Universidade de São Paulo (Brasil) Universidad Estatal de Campinas (Brasil) Tecnológico de Monterrey (México) Universidad Federal de Río de Janeiro (Brasil) UNESP (Brasil) Universidad de Chile (Chile) Universidad de los Andes (Colombia) Universidad Nacional Autónoma de México (México) Universidad de Buenos Aires (Argentina)

El Vicepresidente Senior de QS, Ben Sowter, señaló:

“El último ranking de universidades de Latinoamérica y el Caribe de QS confirma una jerarquía estable, sin nuevas incorporaciones entre las 20, las 10 o las tres primeras posiciones”.

Y añadió:

“El surgimiento de Chile como potencia regional continúa tras importantes retos históricos, con la UC a la cabeza de la tabla y el país logrando una de las mayores concentraciones de universidades de primer nivel de la región”.

Universidades chilenas destacadas en el top 100

Chile consolida su presencia como el quinto país con mayor número de instituciones dentro del ranking: 41 universidades clasificadas, de las cuales 16 aparecen en el top 100. Entre ellas se encuentran:

Pontificia Universidad Católica de Chile (#1) Universidad de Chile (#6) Universidad de Concepción (#11) Universidad de Santiago de Chile (USACH) (#17) Universidad Adolfo Ibáñez (#22) Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (#24) Universidad Austral de Chile (#37) Universidad Diego Portales (#43) Universidad de los Andes – Chile (#45) Universidad Técnica Federico Santa María (USM) (#47) Universidad de Talca (#48) Universidad de La Frontera (UFRO) (#53) Universidad Andrés Bello (#61) Universidad del Desarrollo (UDD) (#81) Universidad de Valparaíso (UV) (#85) Universidad del Bío-Bío (#90)

Reconocimiento internacional de la educación chilena

De acuerdo con QS, tanto la Pontificia Universidad Católica como la Universidad de Chile se encuentran entre las más valoradas de la región en los indicadores de reputación académica y empleabilidad.

La UC sobresale como la universidad más respetada de Latinoamérica y el Caribe por empleadores internacionales, además de ocupar el tercer lugar en la categoría de reputación académica. La Universidad de Chile, por su parte, figura en la sexta posición en empleabilidad y en el quinto puesto en reconocimiento entre académicos.